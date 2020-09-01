Скрестили ЛуАЗ и Тойоту: рецепт экстремального внедорожника (видео)

Проект еще в процессе: будет самостоятельно подкачивать колеса и плавать.

Советский ЛуАЗ-969 в своем стандартном виде до сих пор поражает проходимостью, но то, что сделал с ним Али Гаджиев из Баку, нуждается в отдельном рассказе. За основу был взят стандартный «луазик» в совершенно аховом состоянии, но за два года его кондиции и конструкция кардинально поменялись.

Перерождение спортивного ЛуАЗа началось с донорского силового агрегата — 121-сильного мотора и 4-ступенчатой АКП Aisin от старой Toyota Crown. Агрегат расположили в базе, позади водителя и штурмана. Раздаточную коробку приспособили от ВАЗ-2121, а редукторы оставили родными.

Комплексом по восстановлению, сборке и установке нового двигателя и трансмиссии проект не ограничился — понадобился целый комплекс кузовных работ. Было закуплено огромное количество запчастей, включая специальные внедорожные колеса с бедлоками, не допускающими разбортирования.

Сейчас автомобиль находится в рабочем состоянии, и хотя проект прошел активную фазу, в списке работ еще остались важные пункты. Спортивный ЛуАЗ должен стать плавающим, а кроме того, получить комфортный салон с кондиционером и отопителем, пневмоподвеску и подкачку всех колес.

При желании и наличии «правильно растущих» рук экстремальный снаряд для бездорожья можно сделать и из ЛуАЗа, и из детского электрокара.

Видео: Youtube, канал «Автомобильная Россия»