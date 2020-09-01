Обновленный VW Tiguan: известны комплектации

Передний и полный привод, механика и автомат, четыре варианта мотора, четыре уровня оснащения.

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Российский офис компании Volkswagen опубликовал список характеристики и список комплектаций обновленного кроссовера Tiguan. У российских дилеров окажутся Тигуаны со следующими вариантами силовых агрегатов: 125 л.с. (МКП и передний привод), 150 л.с. (АКП, передний или полный привод), а также версии 180 и 220 л.с., обе с АКП и полным приводом. Комплектаций также будет четыре.

Комплектация Respect включает мультируль и тканевые сиденья с обогревом, трехзонный климат, круиз-контроль, зеркала с электроприводом и обогревом, ассистент экстренного торможения, аудиосистема с тачскрином 6,5" и интерфейсом Bluetooth, светодиодные фары рефлекторного типа, черные рейлинги и 17" колесные диски.

Status, вторая по уровню комплектация, предполагает поясничный упор в передних тканевых сиденьях, обогрев задних сидений, мультимедийку с экраном 8" и навигацией, камеру заднего вида, два парктроника, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, датчики света и дождя, тонировку задних стекол, хромированную окантовку окон и серебристые рейлинги.

В версии Exclusive появляются системы помощи водителю (удержание в полосе, бесключевой доступ и запуск, контроль давления в шинах), цифровая панель приборов, хром в интерьере, светодиодные фары прожекторного типа и колесные диски 18".

Вершиной списка российских комплектаций Тигуана является R-Line: рулевое управление с переменным передаточным числом, адаптивный круиз-контроль, кожаные сиденья с памятью настроек, накладки на пороги и педали, а также напольные коврики и руль с символикой R-Line, оригинальный передний бампер, увеличенный задний спойлер, 19" колесные диски.

Цены и дата начала продаж пока неизвестны. Дореформенный Тигуан продается в России по цене от 1 759 000 рублей.

Столько стоит версия GO!, появившаяся в России в июне 2020 года и успевшая подорожать на 20 000 рублей.

Фото: Volkswagen

Обновленный VW Tiguan: известны комплектации Передний и полный привод, механика и автомат, четыре варианта мотора, четыре уровня оснащения. Обновленный VW Tiguan: известны комплектации



