Опубликованы первые фото салона Lada Largus FL

Снимки подтверждают ранее опубликованные данные.

Материалы по теме Обновленный Lada Largus: собран первый экземпляр

Появились первые неофициальные изображения интерьера обновленного универсала Lada Largus. Снимки не отличаются высоким качеством, но главное в них то, что они дают вполне четкое понимание о том, как будут выглядеть передняя панель, руль и обивки дверей на новой версии модели.

Ранее стало известно, Lada Largus FL унаследует приборную панель и дверные карты Renault Duster, и снимки, опубликованные сообществом AvtoVAZ News, подтверждают эти данные. Подтверждается информация и о заимствованных передних сиденьях: они достались обновленному Ларгусу от хэтчбека XRAY Cross и уже опробованы на спецверсии Largus Cross Quest.

Судя по фото, у Ларгуса теперь действительно будет мультимедийный комплекс (согласно ОТТС — с навигацией), его экран расположен довольно низко, под центральными дефлекторами. Еще ниже — климатический блок, а в самом низу — кнопки обогрева передних сидений.

В обновленном семействе останутся и фургон, и обычный универсал, и кросс-версия. По предварительным данным, Largus Cross после фейслифта будет отличаться от стандартного Ларгуса обвесом, бамперами и радиаторной решеткой с ячеистым рисунком.

Коллаж: «За рулем»