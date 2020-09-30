Одна из инициатив МВД — штрафовать водителей за не соответствующие сезону покрышки. Комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Вскоре у инспекторов ГИБДД появится право штрафовать водителей за несоответствия транспортных средств установленным нормам: за неисправности гидроусилителя руля, нештатные лампы в фарах, отключенные фароочистители и даже за отсутствующие в салоне противосолнечные козырьки... Один из важных пунктов касается сезонной сменности шин.

Водителю будет выписан штраф в 500 рублей по ч. 1 ст. 12.5 КоАП, если он в летние месяцы, с июня по август, использует зимние шины, или же, напротив, с декабря по февраль катается на летних.

Предполагается наказывать рублем и тех, кто устанавливает «шипы» только на одну ось. Подобное наказание уже предлагалось ввести в 2016 году, по проекту сумма штрафа составляла 2000 рублей, но тогда документ не был принят.

«Думаю, такой штраф нужен. У нас от 3 до 4% аварий происходит по причине неисправностей, и около 25% из этого числа — из-за разношинницы или неравномерного износа покрышек. Если навести порядок в этой области, мы уберем почти четверть ДТП, происходящих по техническим причинам. Решение шинного вопроса оправдало бы всю катавасию вокруг техосмотра. Ведь сейчас человек успешно проходит техосмотр, а затем ставит не те шины — и попадает в аварию. А сумму взыскания можно сделать и выше: штраф начинает работать, когда легче соблюдать правило, чем платить».

Предложение МВД по внесению изменений в Правила дорожного движения (среди которых и «шинные» штрафы) проходит общественное обсуждение до 16 октября. Меж тем, свой перечень правок в ПДД подготовил Минтранс. Этот документ общественное обсуждение уже прошел, теперь его анализируют эксперты.

С текстом документа можно ознакомиться по этой ссылке.

В пакете изменений от Минтранса предполагается корректировка по правилам парковки и стоянки, движению электросамокатов, эксплуатации автобусов, скоростному режиму.

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