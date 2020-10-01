Skoda Karoq в дешевой комплектации: начало продаж

Кроссовер теперь доступен для заказа с четырехцилиндровым двигателем 1.6 и 5-ступенчатой коробкой передач. Стоимость новинки стартует от 1 359 000 рублей.

Сначала на российском рынке появились дорогие комплектации модели, теперь пришел черед более доступных. Так, Skoda Karoq в комплектации Active за 1 359 000 рублей стала наиболее выгодным по цене вариантом модели. Четырехцилиндровый мотор 1.6 MPI мощностью 110 л.с. и крутящим моментом 155 Н·м в сочетании с механической 5-ступенчатой коробкой передач предлагают теперь в качестве базового силового агрегата для кроссовера. Максимальная скорость автомобиля с таким двигателем составляет 183 км/ч, а до сотни он разгоняется за 11,2 секунды.

С мотором 1.6 предложат две комплектации модели: Active и Ambition.

В стандартное оборудование Active входят кондиционер, аудиосистема Swing с восемью динамиками, электронная система курсовой устойчивости, ассистент подъема в гору, центральный замок с дистанционным управлением, четыре подушки безопасности, а также 2-спицевое кожаное рулевое колесо с возможностью управления радио и телефоном.

За доплату можно заказать аудиосистему Bolero и функцию беспроводного подключения SmartLink.

Комплектация Ambition дополнена двухзонным климат-контролем Climatronic, кнопкой бесключевого пуска двигателя, черными рейлингами и задними датчиками парковки. Интерьер Карока в комплектации Ambition отличается хромированными деталями.

Опционно для автомобиля предложат цифровую приборную панель с различными режимами отображения информации, информационно-развлекательную систему Bolero и камеру заднего вида с омывателем.

За модель в версии Ambition с двигателем 1.6 MPI и 5-ступенчатой механикой попросят от 1 512 000 рублей.

В следующем году на российском рынке появятся версии с двигателем 1.6 MPI и автоматической 6-ступенчатой коробкой передач.

Сегодня в России также доступны версии с мотором 1.4 TSI, мощностью 150 л.с. и 8-ступенчатой АКП для переднеприводной модификации или роботизированной 6-ступенчатой DSG — для версии 4х4.

Известно, что Skoda Karoq уже готовится к обновлению — первые шпионские фото просочились в Сеть.



Фото: Skoda