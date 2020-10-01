Новые штрафы: реакция автомобилистов

По некоторым пунктам — практически полное согласие. А вот по другим ситуация далеко не однозначная.

В МВД предлагают ввести поправки к Правилам дорожного движения с расширенным перечнем неисправностей, при обнаружении которых инспектор ГИБДД мошет оштрафовать автомобилиста по статье 12.5 КоАП. Минимальная сумма взыскания составляет 500 рублей. Мы уже подробно разобрали некоторые из возможных штрафов:

Как реагируют автомобилисты на данную инициативу? В публикации обо всех новых штрафах мы запустили голосование с вопросом: «Какой из новых штрафов вы одобрите?». Самое большое одобрение получили пункты «за нештатные лампы в фарах» и «за шины не по сезону». Наименее популярные статьи, за которые предлагается штрафовать, — это неработающий омыватель фар и отсутствие противосолнечного козырька. Ниже мы приводим характерные отзывы, оставленные в публикациях на нашем сайте — в целом они совпадают с теми, что появляются в соцсетях.

Проблеме с нештатными лампами более 10 лет. Но это — полумера. Начнут ставить внешние прожекторы типа ДХО. В Сургуте, например, даже полиция ездит с «колхозным» светом, чего от них можно ожидать, — пишет Dr Proctor.

Ему вторит другой наш читатель:

Каждый третий считает за честь поставить «колхозный» ксенон или светодиоды с АлиЭкспресс, которые слепят. За это надо нещадно наказывать. Поблажку сделать только для ДХО и то только в дневное время, — считает КСВ.

Еще один пользователь подводит под обсуждением этой темы однозначную черту:

Достали, если честно, любители светить в небо и светодиоды лупить куда ни попадя! И ГИБДД ничего не делает. Давно бы уже стоило порядок навести (ник не указан).

А вот со штрафом за неработающий омыватель фар ситуация не столь бесспорная. Один из читателей «За рулем» пишет:

Давно доказана бессмысленность обмыва фар, она нисколько не помогает очистить фары, а зимой жиклеры примерзают в выдвинутом положении, и незамерзайка из них не течет (ник не указан).

Встречаются и не столь категоричные суждения:

Эффект от омывателей есть, но он не такой, как хотелось бы. Вообще штраф странный, конечно, — замечает Black Cat.

Но часть автомобилистов поддерживает введение штрафа за неисправные фароочистители:

Как правило, автопроизводитель ставит фароочиститель на фары с ксеноном. Как светит грязная ксеноновая фара, всем известно. Поэтому всё верно, штраф обоснован, — считает Виктор Зайцев.

Думаю [в случае с обычными] галогенками [оштрафовать] за неработающий омыватель будет сложно, а ксеноновые фары обязательно должны быть с омывателями, — поддерживает его Влад.

Тот же пользователь комментирует разницу между перспективным стандартом о светопропускаемости лобового стекла в 70% и нынешним правилом, в котором она указана на уровне минимум 75%.

По факту нет никакого послабления, это сделано только для того, чтобы лобовые стекла с подогревом вписывались в нормы, не более. Лучше бы написали, что кроме прибора для проверки светопропускаемости стекол, полицейские автомобили будут укомплектованы оборудованием для проверки глубины протектора, дымности выхлопа, люфта в рулевом управлении и эффективности тормозов.

Как раз по этому поводу высказался в заметке о штрафе за неработающий ГУР наш обозреватель Михаил Колодочкин: он усомнился, что подобные неисправности инспекторы смогут выявлять на месте. Но читатель Влад считает, что это будет вполне возможно, если у инспекторов все-таки появится необходимое диагностическое оборудование:

Для водителя автохлама неисправность, с которой запрещено ехать даже до сервиса, будет стоить очень дорого. Это будет уже не только 500 рублей штрафа, но еще и оплата эвакуатора для доставки машины в сервис, а то и на штрафстоянку. Понятно, что для решения вопроса на месте «пятисоткой» не отделаешься. А если неисправным будет старый перегруженный КАМАЗ? Ради таких сумм гаишник не поленится остановить и проверить автомобиль, если тот далеко не нов, выглядит «усталым», дымит, имеет протечки масла и едет на лысой резине.

А что думаете вы по поводу инициативы с новыми штрафами? Ждем ваших комментариев под этой публикацией.

Полный текст документа опубликован на сайте regulation.gov.ru.

Нововведения ждут и курьеров Delivery Club — их заставят учить ПДД.

Фото: depositphotos.com