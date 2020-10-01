Первое фото салона грузовика ГАЗ Валдай Next

Официальных фото пока не было, но дилеры ГАЗа уже показали, в каких условиях будут работать водители новых Валдаев.

Материалы по теме Новый грузовик ГАЗ: Валдай с кабиной от «китайца»

В начале сентября 2020 года ГАЗ начал сборку среднетоннажного грузовика Валдай Next, кабина которого заимствована у модели китайского производителя Foton. Один из дилерских центров, куда поступил демонстрационный экземпляр новой модели, разместил фотографии автомобиля.

Внешне кабина отличается от исходника лишь нюансами — поворотниками, накладкой под лобовым стеклом и шильдиками. ГАЗ закупает штампованные детали кабин в Китае, а сваривает и окрашивает на своих мощностях. Обстановка кабины повторяет салон грузовиков Foton, из явных отличий тут лишь рулевое колесо с эмблемой Горьковского автозавода.

Рама, подвеска, рулевое управление, тормоза, а также 6-ступенчатая механическая коробка передач нового Валдая — от ГАЗона Next. А вот пару российской трансмиссии составляет опять-таки импортный двигатель — производящийся на китайском предприятии Cummins-Foton 2,8-литровый турбодизель Cummins ISF. Такой мотор, кстати, уже применяется на горьковских грузовиках ГАЗель Next.

В конце июля 2020 года стало известно о том, что ГАЗ готовит преемника прежнего Валдая, который оснащался кабиной от ГАЗели и выпускался до 2016 года.

Фото: ТСС-Авто