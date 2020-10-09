Известно, как изменятся штрафы в новом КоАПе

Кодекс об административных правонарушениях пришлось обновлять, так как появилось множество поправок, сообщил член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

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Для того чтобы остановить этот вал постоянных изменений, и собираются принять новую редакцию КоАП. Начать с нового листа и хотя бы на какое-то время прекратить процесс внесения поправок. При этом штрафы оставили в том виде, в котором они есть в действующем кодексе, рассказал Вяткин. Единственное изменение — исключили санкции в размере 100–300 рублей, потому что эти штрафы уже смысла не имеют, слишком смехотворные суммы.

«Мы их оставляем на прежнем уровне. Вообще, глава 12 (Ред.: административные правонарушения в области дорожного движения), в отличие от других глав, практически не претерпела никаких изменений, потому что она отработана. Я говорю всегда, что она писана кровью», — передают РИА Новости слова депутата.

И вообще, нужно не увеличивать штрафы, а совершенствовать правовое регулирование, полагает депутат. Есть претензии к освещению трасс, обустройству переходов, установке переносных камер фиксации, покрытию дорог и т.д. Удивляет его и почти легальное превышение скорости до 20 км/ч — нештрафуемый порог. Система ограничения скорости в стране — это профанация, отмечает он. Потому что, если установлено 60 км/ч, то все едут под 80 км/ч, а ведь тормозной путь увеличивается и последствия аварии в этом случае будут более тяжелыми.

Информацию о пяти самых нужных изменений в КоАПе вы найдете здесь.



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