Как купить машину за $50 000 и разочароваться через 15 минут

У новой Tesla Model Y крыша отлетела почти сразу после покупки автомобиля.

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Об этой истории поведал пользователь платформы Reddit Натаниэль Чен, который утверждает, что крыша у совершенно нового электрокара Model Y отлетела, когда его семья возвращалась домой из автосалона.

Парень и его родители ехали в новеньком автомобиле и радовались прекрасной покупке, пока не услышали странный шум, и сначала подумали, что он исходит из открытого окна, но примерно через минуту панорамная стеклянная крыша «взлетела». Они вернулись в дилерский центр, и им сказали, что уплотнения, скорее всего, забыли установить на заводе. Но как служба контроля качества Tesla могла пропустить такой важный недостаток? Ведь эти автомобили совсем не дешевые и стоят в США от 43 690 до 53 690 долларов.

Редиттор рассказал, что менеджер дилерского центра предложил бесплатно отремонтировать машину, но они отказались, поскольку его отец твердо решил купить другой автомобиль — с хорошо закрепленной крышей.

Инцидент звучит неправдоподобно, но к публикации прилагалось короткое видео, показывающее, как «кабриолет» Model Y едет по шоссе. Парень также загрузил фотографию, на которой видна верхняя часть кроссовера с повреждениями в тех местах, где панорамная крыша соединяется с рамой ветрового стекла.

Если предположить, что все произошло так, как описано, это был потенциально опасный для жизни инцидент, поскольку крыша могла отлететь и удариться о другой автомобиль. Это могло также привести к тому, что другие водители, уклоняясь от летящей крыши, резко повернули руль, и это привело бы к аварии.

Семья уведомила дорожный патруль о потере крыши на случай, если кто-то пострадал. В соцсетях поклонники Теслы сразу же накинулись на Чена, обвиняя его в фальсификации и намерениях нанести вред «миссии» Tesla.

Во время этого обсуждения он сказал, что создаст аккаунт в Твиттере, чтобы попытаться поговорить с Илоном Маском о данной проблеме.

«Я знаю, что фотографии низкого качества. Я практически никогда ничего не публикую, поэтому до последней минуты даже не думал собирать доказательства, и у меня нет ничего лучше. Вы можете не верить, но скоро должны появиться новостные статьи, которые более определенно подтвердят ситуацию», — отметил он.

Особенно обидно, что приобрести Tesla они мечтали всей семьей. Изучали и смотрели видео Tesla на YouTube, прежде чем приняли решение. Выбор был между Tesla и Lexus, они просто искали хорошую современную машину, а не электрокар. В результате экологичность и технологичность Теслы одержали верх.

Любопытно, что обычно Tesla быстро опровергает обвинения, которые считает несправедливыми, даже теперь, когда у нее больше нет отдела по связям с общественностью. Однако историю Чена в компании публично никак не прокомментировали. Если бы они стали все отрицать, Чен сказал, что ему пришлось бы поискать эту злополучную крышу, взять подтверждение в полиции о своем звонке и, наконец, обратиться в автосалон за справкой, что такой инцидент действительно случился, ведь в итоге автомобиль вернулся к дилеру. Но он надеется, что до этого не дойдет.

Забавный случай произошел ранее в Канаде, где полиция задержала автомобиль Tesla Model S, который неоднократно превышал скорость. Выяснилось, что машина была на автопилоте, а водитель сладко спал за рулем.

Фото, видео: соцсети