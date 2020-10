Пользователь TikTok приставал к водителям дорогих автомобилей с этим вопросом. Особенно всем понравился ответ одной дамы.

Оказалось, что состоятельные люди, которые ездят на суперкарах, не обязательно должны работать круглосуточно, чтобы иметь все то, что у них есть (а разве кто-то так думал?). Тиктокер Дэниел Макдональд (itsdanielmac) просто подходил на улице к людям в дорогих тачках и интересовался родом из занятий. Задавал им один вопрос: What do you do for a living? Если видел сомнения на лицах, пояснял, что он тиктокер и это нужно для его канала.

Похоже, что большинство автовладельцев давали искренние ответы. Он сделал серию таких роликов и, судя по всему, собирается ее продолжить.

Например, один из ответов был такой: «Я продаю наркотики». Ну это, понятно, сарказм, кто же в этом сознается по доброй воле! Большинство говорили, что они врачи, банкиры, один оказался владельцем шести магазинов, а еще один занимался бизнесом, связанным с текилой. Такие отвечали охотно, потому что им особо нечего скрывать, они скорее гордятся, что сами заработали на дорогой автомобиль. Мужчина в Ferrari F12tdf способом заработка назвал прямые инвестиции, водителем Aston Martin Vantage оказался юрист, а за рулем Porsche 911 Turbo был доктор.

Однако в то же время выяснилось, что многие не знали, что ответить, просто потому что они вообще нигде не работали. Забавно видеть, как они морщили лоб, чтобы придумать хотя бы что-нибудь. Обычно ответы варьировались от «Я на пенсии» до «Я не…».

Один парень был застигнут врасплох и просто неловко улыбнулся, прежде чем признать, что он «ничего не делает». Но больше всего комментов получила женщина на Maserati Levante, которая стала героиней видео 4 октября. В ее ответе, вроде бы, ничего такого, но интересно наблюдать за ее выражением лица.

— Извините, чем вы зарабатываете на жизнь?

— В смысле?

— Как вы зарабатываете?

— Я замужем, и что?

Ее ответ оказался настолько популярным, что его мигом расшарили все подряд.