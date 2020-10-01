Не спешите улыбаться — сначала взгляните, насколько круто это выглядит!

Материалы по теме Нашел на свалке и восстановил «в идеал»: реставрация модели Pagani

Поклонники автоспорта знают, что уик-энд — это время гонок. Но многие из них могли забыть, что гонки могут проходить не только на реальных трассах, но и в вашей квартире — если речь идет об игрушечных машинках. Таких, как литые модели Hot Wheels в масштабе 1:64.

Более того, канал «Моторспорт ТВ» организовал из таких вот, казалось бы, «домашних» заездов чемпионат, который называется «Горячие гонки!». На самом деле, непосвященному даже сложно представить, насколько там все серьезно.

Специально для российского чемпионата инженеры Hot Wheels создали уникальную трассу, изобилующую перепадами высот и сложными поворотами, а заканчивающуюся настоящей «мертвой петлей»!

Автомобилям-участникам предстоит пройти жесткий отбор, состоящий из нескольких этапов. Сначала проходят заезды на время, затем наступает время группового турнира, из которого отбирается всего четыре машинки. Эти четверо в парных заездах разыгрывают между собой три призовых места. Абсолютный чемпион «Горячих гонок!» определится в финальном выпуске... Чтобы был примерно понятен накал страстей, предлагаем взглянуть на то, как подобные соревнования проходят в США.

В российском формате «Горячих гонок!» снято восемь 13-минутных выпусков, показ первых двух состоялся 3 октября. Оставшиеся серии можно посмотреть 10, 17 и 24 октября, в 19:00 по московскому времени на телеканале «Моторспорт ТВ».

А вы читали об одном из первых экземпляров Hot Wheels в истории? Если нет, то удивитесь, узнав, сколько он сейчас стоит.

Фото: Моторспорт ТВ.

Видео: Youtube, каналы Моторспорт ТВ и 3Dbotmaker