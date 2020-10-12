По закону менять летние шины на зимние нужно не позднее 1 декабря, но в ряде регионов лучше переобуваться раньше.

Штрафа за шины не по сезону в России нет — штрафовать водителя могут лишь за изношенный протектор по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (500 рублей). Необходимости в сезонном штрафе нет, так как каждый автомобилист ценит свою безопасность и не рискнет ездить на летних шинах зимой. Вопрос только в том, когда лучше менять летние шины на зимние.

Считается, что переобуваться следует, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже +7°С. При такой погоде уже возможны заморозки и обледенение дорог. В средней полосе России принято менять шины примерно 15 ноября и 15 марта, но во многих регионах есть климатические особенности, которые необходимо учитывать.

Для выбора оптимального времени для смены летней резины на зимнюю нужно обратиться к погодной статистике, что и сделали эксперты «За рулем», составив соответствующий календарь 16 крупнейших российских городов. При этом учитывалась среднесуточная температура за 10 лет.

Согласно статистике, оказалось, что автомобилистам из Новосибирска и Екатеринбурга, а также Нижнего Новгорода уже стоит сменить летнюю резину на зимнюю (4, 10 и 11 октября соответственно), а в скором времени в шиномонтажи следует заехать и жителям Москвы, Санкт-Петербурга (19 октября) и Казани (13 октября).

Прогнозы и рекомендации по сезонной смене шин в разных городах вы найдете в полной версии статьи.

Фото: Klara Kulikova / Unsplash