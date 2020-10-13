К счастью, водитель грузовика в аварии не пострадал, а машинист получил лишь незначительные ранения.

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Всем известно, что тормозной путь поезда может достигать нескольких километров, поэтому почти все, что окажется у него на пути, будет уничтожено. К сожалению, теперь доказательств этому стало на одно больше — новая авария произошла в Пендлтоне (штат Индиана, США).

Что именно стало причиной аварии, не сообщается. Водитель грузовика не смог пересечь железнодорожные пути и застрял на них. Чтобы убрать машину с рельсов, он вышел из кабины и помогал строительным бригадам сдвинуть фуру с места, но их усилия ни к чему не привели. На снятых кадрах видно, как рабочие отчаянно пытаются убрать грузовик с помощью троса с храповым механизмом.

Затем происходит столкновение, и тягач, оторвавшийся от прицепа, уволакивает по рельсам поезд, который от удара даже не замедлился. Видно, что металл высекает из рельсов и шпал искры, которые, вероятно, и стали причиной последующего пожара.

Хотя авария явно произошла не по вине водителя грузовика, она служит еще одним напоминанием того, что автомобилистам следует проявлять крайнюю осторожность на железнодорожных переездах и возле них.

Грузовики горят и в России, но гораздо эффектнее.

Фото, видео: YouTube