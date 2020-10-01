На что способен внедорожник за 33 млн рублей

Rolls-Royce Cullinan способен преодолевать серьезное бездорожье, но только если это смогут выдержать нервы его владельца.

Нет никаких сомнений, что большинство владельцев самого дорогого в мире внедорожника Rolls-Royce Cullinan никогда не будут ездить на нем по гравию, грязи, песку или скалам. Но при желании они могут смело съезжать с проторенной дороги — автомобиль это позволяет.

Этот рекламный ролик британского автопроизводителя был снят в песчаных дюнах Дубая и показывает, с какой легкостью Cullinan преодолевает дюны, разбрасывая песок в разные стороны. Съемки впечатляют, и мы почти не сомневаемся, что это видео понравится многим, кто живет в Дубае и может позволить себе купить Cullinan.

Это не первый раз, когда Rolls-Royce Cullinan съезжает на пересеченную местность. Эмме Холл из Roadshow CNET, ко всеобщему недоумению, участвовала на нем год назад в ралли Rebelle Rally. Это соревнование на 3218 км для женщин, трасса которого проходит через Неваду и Калифорнию (США). Cullinan выступал в категории кроссоверов и оказался идеальным спортсменом. К удивлению многих, он легко доехал до финиша, преодолев множество препятствий в труднопроходимой местности.

Однако для большинства Cullinan — это автомобильный унобтаниум (ироничное название любого крайне редкого, дорогого либо физически невозможного материала или вещества). Его минимальная стоимость составляет 33 миллиона рублей, и за эти деньги вы получаете 6,75-литровый битурбированный двигатель V12 мощностью 571 л.с., 8-ступенчатый автомат, полный привод и много роскоши настоящего Rolls-Royce.

Rolls-Royce намерена разогнаться до 3600 км/ч (трех скоростей звука), но сделать это компания собирается в воздухе.

Фото, видео: Rolls-Royce