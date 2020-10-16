Тот случай, когда физика и механика сделают все за тебя, лишь создай нужные условия.

Материалы по теме КАМАЗ устроил коллапс. Водители реагировали по-доброму

Как быть, если вы застряли в раскисшей колее на грузовике-самосвале? Видео, которое мы предлагаем посмотреть, конечно, не новое, да и прием наверняка многим знаком, но в нем столько простоты, изяшества и смекалки, что мы не могли не рассказать о нем.

Итак, задняя ось вашего самосвала безнадежно буксует. Все, что нужно сделать, — это поднять кузов, подставить под него надежный деревянный брус, второй конец которого упереть в землю. После чего начать опускать кузов — и включить первую передачу.

Но стоит отметить, что способ этот подходит лишь для легких самосвалов, которых в России сравнительно немного. Застрявшие в грязи, снегу или песке КАМАЗы, МАЗы и Татры в нашей стране и за ее пределами вытаскивают с применением совершенно иных средств — армейских полноприводных грузовиков, подъемных кранов, экскаваторов и тракторов К-700.

А были ли в вашей практике случае нетривиального избавления автомобиля из плена? Поделитесь в комментариях — в преддверии осенней распутицы кому-то может пригодиться ваш опыт...

Ну а у нас есть два вас четыре простых приема, чтобы не буксовать.

Видео: Youtube, MrPetrenko