VW озвучил цены на обновленный Tiguan

Базовая версия кроссовера стала дешевле на 55 тысяч рублей.

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Компания Volkswagen опубликовала прайс-лист обновленного кроссовера Tiguan в Великобритании. Самая доступная версия автомобиля обойдется в 24 915 фунтов стерлингов (примерно 2,5 млн рублей), что на 5454 фунтов стерлингов меньше, чем цена дорестайлинговой версии.

Автомобиль за эту сумму оснащен 1,5-литровым двигателем TSI мощностью 128 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Это позволяет машине разгоняться до 100 км/ч за 10,9 секунды. При этом расход топлива сможет составлять 5,3 литра на 100 км пути.

В базовой комплектации Тигуан оснащается 17-дюймовыми легкосплавными дисками, светодиодными фарами, новой информационно-развлекательной системой MIB3 с 8-дюймовым экраном, системами помощи водителю Lane Assist и Front Assist, многофункциональной фронтальной камерой и многими другими системами.

Самая дорогая версия Тигуана в Англии стоит 39 010 фунтов стерлингов (около 3,9 млн рублей).

В России дорестайлинговый VW Tiguan продается по цене от 1 779 000 рублей. Он оснащен тем же двигателем, но мощностью 125 л.с. То, что в Англии кроссовер стал дешевле, позволяет надеяться, что в России модель, как минимум, не станет дороже.

Компания показала новую версию Тигуана — кросс-купе, получившее обозначение Х.

Фото: Volkswagen