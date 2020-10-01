Торопиться не надо: обгон грузовика с двойным переворотом

Нетерпеливый водитель Audi не справился с эвакуатором.

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Эвакуатор ехал медленно, как они это очень часто делают, поэтому заскучавший водитель Audi решил его обогнать. Обычно это не проблема, но что-то пошло не так, и машину подбросило.

Все произошло в считаные секунды: переднее левое колесо легковой машины соприкоснулось с задним колесом эвакуатора, которое подняло машину своим вращением и подбросило вверх.

Авария произошла на невысокой скорости, но характер столкновения заставил Audi перевернуться дважды и ударить припаркованную Honda Civic. К счастью, случайный пешеход успел вовремя заметить угрозу, побросать свои пакеты и убежать.

Дверь водителя оказалась заблокирована, но сам он, кажется, не пострадал.

Сотрудники ДПС устроили погоню за собственным автомобилем.

Фото, видео: YouTube