Таким будет новый Kia Sportage: первые рендеры — журнал За рулем

Таким будет новый Kia Sportage: первые рендеры

Его нарисовали по профилю Tucson, шпионским фото и элементам нового фирменного стиля Kia.

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Кроссовер Kia Sportage должен появиться вскоре после дебюта соплатформенного Tucson, который уже показался на официальных фото. Они-то и стали одной из основ, по которым корейский блогер AtchaCars выстроил предполагаемый облик нового Sportage.

Также он опирался на шпионские снимки Спортейджа, попавшие в интернет в прошлом месяце, и примерил на кроссовер некоторые элементы нового фирменного стиля Kia.

В частности, профиль передней части капота, светотехники и элементов бампера, а также наклон радиаторной решетки позаимствованы у Kia K5. Крыша — более покатая, нежели у Tucson (эту информацию дали шпионские фото), а линии кузова в целом более плавные (здесь снова референс к новому дизайну Kia), с менее акцентированными обводами колесных арок.

Словом, взяв профиль Tucson и перестроив его с учетом всех указанных деталей, дизайнер получил вариант, который может оказаться довольно близким к реальности. Ранее тот же блогер подобным образом получил облик пикапа Hyundai Santa Cruz, выпуск которого ныне подтвержден официально.

Пятое поколение Sportage будет чуть крупнее нынешнего, с более длинной колесной базой. Двигатели новый кроссовер, скорее всего, унаследует у Hyundai Tucson — то есть, в зависимости от страны, клиентам будут предложены моторы из гаммы от 1,6-литровых бензиновых, дизельных и гибридных установок до 2,5-литрового бензинового атмосферника в сочетании с передним и полным приводом.

  • По предварительным данным, новое поколение Kia Sportage должно пойти в серийное производство в апреле 2021 года.

Видео: Youtube, канал AtchaCars

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Отзывы о Kia Sportage (7)

Kia 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.

Недостатки:

Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.

Комментарий:

Год покупки — 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем...

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