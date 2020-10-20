Самым быстрым серийным автомобилем в мире стал гиперкар Tuatara от Shelby SuperCars (SSC).

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SSC Tuatara побила рекорд максимальной скорости для серийного автомобиля, разогнавшись до 532,7 км/ч. Показатель средней скорости составил 508,7 км/ч. Рекорд был установлен на закрытой дороге в Неваде.

Предыдущий рекорд скорости в 490,48 км/ч был установлен Bugatti Chiron Super Sport 300+.

Гиперкаром Tuatara управлял британский автогонщик Оливер Уэбб, а заезды проводились на том же участке дороги, где в 2017 году другой гиперкар Koenigsegg Agera RS разогнался до скорости 457 км/ч, что стало очередным мировым рекордом скорости для среди серийных автомобилей.

Уэбб смог разогнаться до скорости 484,53 км/ч, а затем развернулся и достиг невероятной скорости 532,7 км/ч. Но, по словам пилота, автомобиль мог бы ехать еще быстрее:

«Машина еще не выдохлась. Боковой ветер — это все, что помешало нам достичь пределов возможностей машины».

SSC Tuatara оснащен битурбированным 5,9-литровым двигателем V8 мощностью 1 750 л.с. Коэффициент лобового сопротивления гиперкара составляет 0,279 — такой показатель необходим для установки рекорда скорости.

«Мы довольно близко подошли к теоретическим цифрам. И что удивительно — в реальных условиях, на дороге общего пользования», — говорит генеральный директор SSC Джерод Шелби.

Установлен новый рекорд по высоте подъема автомобиля в горы.

Фото: Shelby SuperCars

Видео: Top Gear