Треть водителей хотят ужесточить штрафы для пешеходов

Автовладельцы считают, что чаще всего правила дорожного движения нарушают именно пешеходы. А вы как считаете?

Материалы по теме Пешеходам резрешат управлять светофором со смартфона

Большинство опрошенных российских автомобилистов (56%) полагают, что чаще всего ПДД нарушают именно пешеходы, остальные 44% признают, что ошибки нередко совершают и сами водители, это показали результаты опроса, проведенного РГС Банком.

29% считают, что нужно ужесточить штрафы для пешеходов за нарушение правил дорожного движения, 26% полагают, что в России это не сработает из-за особенностей менталитета. 22% ответили, что вполне достаточно штрафов, которые уже применяются для пешеходов, из них 16% думают, что необходимо ужесточить контроль за выполнением текущих штрафных санкций, а не увеличивать их размер. И только 7% уверены, что авариях всегда виноваты те, кто находится за рулем.

Самыми строгими к пешеходам оказались автомобилисты из Волгограда — среди них больше всего проголосовавших за ужесточение штрафной системы (36%), а наиболее лояльными были респонденты из Челябинска (21%).

Водителей особенно раздражают те, кто перебегает дорогу в неположенном месте или не смотрит по сторонам — 52% и 43% опрошенных соответственно. Также не нравится, когда пешеходы считают себя главными на дороге (22%), кидают мусор и окурки на проезжую часть (20%), не носят светоотражатели на одежде в темное время суток (17%) и нерешительно ведут себя на пешеходном переходе, пытаясь перейти проезжую часть (13%).

Однако так рассуждают люди, когда они сами за рулем, а когда они выходят из машины и становятся пешеходами, то начинают возмущаться поведением самих водителей. Теперь им не нравится, когда не уступают дорогу (35%), паркуются в неположенных местах (33%) или мусорят из окна автомобиля (31%).

Из неприятных привычек водителей они отмечают «душ из луж» — 30%, превышение скорости — 29%, громкую музыку и звуковые сигналы — 24%.

В исследовании приняли участие 1964 водителей в возрасте 18+, из них в равных долях мужчины и женщины. География исследования — города России с населением 100 000+.

Между тем, по статистике ГИБДД, более 30% всех дорожно-транспортных происшествий в России — это наезды на пешеходов. Об этом заявили на состоявшемся 20 октября заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В 2019 году из-за наезда погибло более 5 тысяч пешеходов, при этом 917 смертельных случаев произошли на переходах. Четверть всех наездов на «зебрах» совершены в столицах регионов, из них 72,3% —на нерегулируемых переходах.

Тем не менее, именно пешеход — самый незащищенный участник дорожно движения. Поэтому ГИБДД собирается создать цифровую платформу, куда будут вносить всех злостных нарушителей ПДД, как россиян, так и иностранцев.



Фото: Depositphotos