Как ускорить продажу машины: есть секрет

Оказалось, что есть тип фотографий, которые охотнее просматриваются потенциальными покупателями, из-за чего шансы на скорую продажу машины увеличиваются.

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В ходе исследования аналитики Авто.ру выяснили, что панорамные фотографии объекта продажи в объявлениях больше нравятся покупателям. Изучив статистику, специалисты выяснили, что просматриваются такие объявления на 40% чаще, чем те, в которых нет панорамных фотографий.

Особенно эффективны панорамные снимки при продаже автомобилей стоимостью от 1,5 млн рублей.

«Время жизни объявлений в этом сегменте при добавлении таких фото сокращается на 12%», — говорят исследователи.

Панорамные фотографии появились недавно — во время первой волны пандемии COVID—19 в начале 2020 года. Они стали заменой личному осмотру продаваемой машины. Продавцам предлагалось сделать панорамную съемку автомобиля и загрузить ее на сайт. Затем изображение стабилизируется с помощью технологий компьютерного зрения, а наиболее удачные ракурсы выводятся в фотогалерею. В результате покупатель получает полный обзор машины на снимках, которые не были подправлены в графическом редакторе с целью скрыть изъяны.

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Фото: Uygar Kilic / Unsplash