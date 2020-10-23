Мы рассказывали о нескольких тюнинг-проектах на базе модификаций Самары, но проект ВАЗ-2108, который реализовал Дмитрий Андриянов из города Канаш Чувашской республики, заслуживает отдельного разговора.
Карбюраторную «восьмерку» 1986 года выпуска Андрей приобрел в 2013 году за 15 000 рублей в очень потрепанном состоянии, но в придачу получил еще один не подлежащий восстановлению ВАЗ-2109 — на запчасти.
Поначалу, рассказывает автор проекта, он просто собирался привести ее в рабочее состояние и использовать «на повседневке», но... друг уговорил изготовить сдвоенный карбюратор, потом с его же подачи удалось совсем недорого купить диски 17"...
А дальше — расширенные колесные арки, люк в крыше, оригинальный лючок бензобака, новые фонари, перетянутые сиденья, музыка... Особое внимание было уделено «гильотинным» дверям в стиле Lamborghini — в видео показаны главные моменты этого этапа проекта, но в своем профиле на Drive2 Дмитрий рассказывает об этом подробно. К настоящему моменту машина почти ничем не напоминает прародителя и продолжает эволюционировать, принося радость владельцу.
- Вы когда-нибудь видели, чтобы ламбо-двери стояли на Запорожце? Бывает и такое!
Фото: Drive2, пользователь mozg0001
Видео: Youtube, канал Автомобильная Россия