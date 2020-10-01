Обновленный Toyota Land Cruiser Prado: цены известны

Дизель, который выбирало 60% покупателей Прадо, теперь дороже бензинового мотора. Но дизель поменялся!

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Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, переживший фейслифт, получил российские цены: они располагаются в диапазоне от 3 563 000 до 4 787 000 рублей. Главное наблюдение тут такое: машины с 2,8-литровым дизелем теперь дороже, чем бензиновые (V6, 4,0 л), на 20 000 рублей в идентичном оснащении. Раньше было наоборот: дизель предлагался дешевле на 49 000 рублей.

Однако этому есть объяснение (о нем — ниже), и эти нюансы на положении Land Cruiser Prado на рынке если и скажутся, то в плюс. Внедорожник долгое время остается третьим по продажам среди моделей японского бренда после входящих в топ-25 RAV4 и Camry. В сегменте рамных SUV Прадо уступает по популярности только УАЗу Патриот, который в три раза дешевле... Но что же поменялось в Прадо?

Мы уже познакомились с автомобилем в ходе тест-драйва. Фейслифт — минимальный: отличия в хроме, который стал темным, в задних фонарях и еще некоторых деталях. А вот тот самый дизель, который теперь дороже, стал таковым не просто так: мощности в нем теперь больше, 200 л.с. вместо прежних 177.

Точно такой же дизель, кстати, ставится на обновленный Fortuner.

Фото: Toyota