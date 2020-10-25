8 забавных фактов ко Дню автомобилиста

Материалы по темеЧертова дюжина фактов о фарах — спорим, вы их не знали?
- Первой самой главной проблемой автомобилистов были гвозди, которых на дорогах было не счесть. Они постоянно уродовали колеса машин. Но откуда они брались в талих количествах? Их теряли лошади — дороги тогда принадлежали конным экипажам и всадникам.
- Автор первых в мире правил дорожного движения Уильям Фелпс Ино никогда в жизни не сидел за рулем.
- Автомобили нередко продаются в разных странах под уникальными названиями, что обусловлено языком. Например, в финском языке «Калина» переводится как «шум» или «грохот», а Nova (модель Chevrolet) на испанском обозначает что-то, что «не едет». Кстати, с испанского Pajero переводится как «онанист», из-за чего появилось название Montero. Также в Испании и латинской Америке не пошла Mazda LaPuta, имя которой в переводе не нуждается. Французы же не в восторге от Audi e—tron, что переводится как «куча дерьма», а TT Coupe на французском звучит как «отрубленная голова».
- В середине прошлого века в Англии был странный налог на автомобили, продаваемые в сборе. Чтобы его избежать машины поставлялись покупателям в слегка разобранном виде, но закон не позволял прикладывать инструкцию по сборке. Поэтому производители давали людям инструкцию по разборке.
- Существуют поющие дороги, на которые наносятся выпуклые полоски. На определенной скорости шины, проезжая по ним, издают звуки, которые сливаются в мелодию. Так можно сделать езду по монотонному прямому шоссе интереснее.
- Самая большая пробка образовалась в Китае в 2010 году. Участок длинною 100 км люди ехали 5 дней, и с затором ничего не могли сделать на протяжении 12 дней — с 14 по 25 августа.
- Стив Джобс ездил на Mercedes-Benz SL 55 AMG, причем без номерных знаков, так как закон позволяет обходиться без них пол года. А через пол года у Джобса был уже новый Mercedes-Benz SL 55 AMG. Кстати, раскупались сданные им дилеру машины дороже новых.
- ГАЗ «Победу» хотели назвать «Родиной», но после шутки Иосифа Сталина о том, сколько будет стоить Родина, передумали.
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Фото: ru.globewalls.art