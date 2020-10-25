8 забавных фактов ко Дню автомобилиста — журнал За рулем

8 забавных фактов ко Дню автомобилиста

Издательство «За рулем» поздравляет всех с Днем автомобилиста! А в качестве подарка предлагает подборку интересных фактов из мира автомобилей.

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Чертова дюжина фактов о фарах — спорим, вы их не знали?

  • Первой самой главной проблемой автомобилистов были гвозди, которых на дорогах было не счесть. Они постоянно уродовали колеса машин. Но откуда они брались в талих количествах? Их теряли лошади — дороги тогда принадлежали конным экипажам и всадникам.
  • Автор первых в мире правил дорожного движения Уильям Фелпс Ино никогда в жизни не сидел за рулем.
  • Автомобили нередко продаются в разных странах под уникальными названиями, что обусловлено языком. Например, в финском языке «Калина» переводится как «шум» или «грохот», а Nova (модель Chevrolet) на испанском обозначает что-то, что «не едет». Кстати, с испанского Pajero переводится как «онанист», из-за чего появилось название Montero. Также в Испании и латинской Америке не пошла Mazda LaPuta, имя которой в переводе не нуждается. Французы же не в восторге от Audi etron, что переводится как «куча дерьма», а TT Coupe на французском звучит как «отрубленная голова».
  • В середине прошлого века в Англии был странный налог на автомобили, продаваемые в сборе. Чтобы его избежать машины поставлялись покупателям в слегка разобранном виде, но закон не позволял прикладывать инструкцию по сборке. Поэтому производители давали людям инструкцию по разборке.
  • Существуют поющие дороги, на которые наносятся выпуклые полоски. На определенной скорости шины, проезжая по ним, издают звуки, которые сливаются в мелодию. Так можно сделать езду по монотонному прямому шоссе интереснее.
  • Самая большая пробка образовалась в Китае в 2010 году. Участок длинною 100 км люди ехали 5 дней, и с затором ничего не могли сделать на протяжении 12 дней — с 14 по 25 августа.
  • Стив Джобс ездил на Mercedes-Benz SL 55 AMG, причем без номерных знаков, так как закон позволяет обходиться без них пол года. А через пол года у Джобса был уже новый Mercedes-Benz SL 55 AMG. Кстати, раскупались сданные им дилеру машины дороже новых.
  • ГАЗ «Победу» хотели назвать «Родиной», но после шутки Иосифа Сталина о том, сколько будет стоить Родина, передумали.

О самых необычных технических решениях в автопроме вы можете узнать здесь.

Фото: ru.globewalls.art

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