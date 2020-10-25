8 забавных фактов ко Дню автомобилиста

7 ошибок при смене шин. Не повторяйте глупостей!

Прыгать на баллонном ключе, забыть подкачать колеса, установить шины не той стороной, смазывать шины литолом... — вроде каждый знает, что так не надо. Но знают ли это на noname шиномонтаже, куда вы заскочили после работы?