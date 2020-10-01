Таким будет новый Nissan Qashqai

В конце этого года Nissan может представить популярный кроссовер Qashqai нового поколения. В продажу машина поступит в 2021 году

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Несмотря на хорошие продажи и удачную конструкцию, Nissan Qashqai нуждается в доработках, чтобы оставаться современным популярным кроссовером.

До сих пор никто кроме некоторых работников японской компании не видел кроссовер без камуфляжа, поэтому художники пытаются представить, каким он будет, опираясь на внешность нового X—Trail и шпионские снимки.

Несложно предположить, что новый Кашкай получит новую архитектуру передней части с динамическими светодиодными фарами l—образной формы и решеткой радиатора V-Motion. Не исключен и пластиковый обвес, придающий машине вид внедорожника. Сзади кроссовер может быть похожим на Nissan Ariya EV — некое подобие кросс-купе, но без ущерба практичности.

Одним из недостатков Кашкая считается его ставший со временем скучным интерьер. Но компания Nissan озаботилась этим вопросом и предлагает новые машины с более интересным дизайном. Qashqai должен получить цифровую панель приборов, проекционный дисплей, 9-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, который будет выполнен в стиле планшета, и беспроводную зарядку.

Новая версия системы помощи водителю Nissan ProPilot получит адаптивный круиз-контроль с функцией удержания машины в полосе, которые будут учитывать данные навигатора. Не исключено, что кроссовер в топовых версиях будет продаваться с системой кругового обзора Nissan Safety Shield 360.

Qashqai строится на обновленной версии платформы CMF-C/D. Благодаря этому машина станет безопаснее в случае ДТП. Изменятся и настройки подвески, а благодаря меньшему весу динамика кроссовера должна улучшиться.

Есть информация, что помимо бензиновых моторов кроссовер получит и мягкие 48-вольтовые гибриды, а также подключаемые гибридные установки.

Ожидается, что премьера Nissan Qashqai нового поколения состоится до конца 2020 года. Изначально она планировалась в сентябре, но была перенесена.

О ближайших планах компании Nissan вы можете узнать здесь.

Изображения: Nissan, Carscoops.com / Джош Бирнс