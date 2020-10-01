Исследователи выяснили транспортные проблемы жителей мегаполисов и их ожидания от властей в острый период пандемии, текущий и постковидный период.

Еще совсем недавно города по всему миру переживали ренессанс мобильности. Развивались новые формы совместной мобильности, дополняя перегруженные системы общественного транспорта и предлагая удобные, экологически чистые альтернативы для поездок на работу и по городу. Затем появился COVID-19, и нормальная повседневная жизнь остановилась, поездки на работу и отдых для миллионов людей резко прекратились. Использование городского транспорта упало до самого низкого уровня за десятилетия, сообщает компания Boston Consulting Group (BCG).

Поскольку деловая активность возобновляется, но угроза со стороны коронавируса сохраняется, городская мобильность сталкивается с двумя проблемами: потребительское поведение и отношение изменились, а власти должны продолжить процесс «оттягивания» людей от личного транспорта в пользу общественного и альтернативной мобильности.

Что же должны сделать поставщики услуг мобильности, руководители муниципалитетов, правительства и инвесторы, чтобы восстановить доверие общества и вернуть мобильность в нужное русло?

Чтобы ответить на этот вопрос, BCG провела опрос 5000 жителей крупных городов США, Китая и Западной Европы (Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании). Необходимо было понять проблемы и приоритеты людей, связанные с поездками, задав им ряд вопросов об их фактическом и ожидаемом поведении во время изоляции; в краткосрочной перспективе, когда блокировки сняты, но угроза заражения COVID-19 остается (как и возможность последующих блокировок); и в среднесрочной перспективе, примерно через 12–18 месяцев, когда, предположительно, станут доступны лечение и вакцина.

В пик пандемии

Во время карантина резко сократилось использование почти всех видов транспорта. Города сохранили работу общественного транспорта, чтобы обеспечить недорогой транспорт для основных работников, но были вынуждены изменить бизнес-модель, введя частую дезинфекцию метро, ​​железнодорожных вагонов и автобусов, бесконтактную оплату и другие меры. Выросло использование частных велосипедов и электросамокатов. Некоторые города фактически облегчили использование велосипедов, закрыв улицы для моторизованных транспортных средств. Путешествия на личном автомобиле сократились, что нашло отражение в сокращении общего количества поездок. В США — как минимум на 65%, а в некоторых штатах и на 80%.

Текущий период

Теперь, когда ограничения по всему миру ослаблены, какие критерии определяют транспортный выбор горожан? Социальное дистанцирование и чистота. И хотя от 40% до 60% респондентов во всех регионах заявили, что они будут реже или гораздо реже пользоваться общественным транспортом, предпочитая ходить пешком, ездить на велосипеде или управлять собственным автомобилем, скорее всего, это не так. Пандемия показала всему миру, что такое «удаленка», и поездки на работу в большинстве случаев прекратились во время изоляции, но теперь они восстанавливаются, но люди могут более гибко выбирать, когда им следует передвигаться на общественном транспорте. Например, выбрав то время дня, когда можно избежать скопления людей. Почти четверть опрошенных ответили, что они сядут в общественный транспорт только в том случае, если будет достаточно свободных мест. В то же время значительная часть жителей Европы (63% респондентов) и США (78%) заявили, что готовы ездить только в одиночку на собственном автомобиле.

В краткосрочной перспективе от 67% до 76% активных пользователей совместной мобильности планируют продолжать использовать (или расширять использование) этих режимов, которые включают индивидуальную или групповую поездку, такси, каршеринг. Каршеринг сохранит популярность в Европе, если фирмы смогут убедить клиентов в чистоте и минимальном риске заражения.

Постковидное время

Как будут выглядеть настроения городских потребителей в следующие 12–18 месяцев (с середины 2021 года до конца 2022 года), когда станут доступны более целевые методы лечения или даже вакцина от COVID-19? В BCG отмечают, что постепенно все вспомнят о затратах, экономии и удобстве, и со временем все больше людей вернутся к своим ежедневным поездкам на общественном транспорте. Особенно если власти примут правильные меры и стимулы, чтобы снизить использование личных автомобилей в городских центрах. Действенными способами во всех мегаполисах становятся снижение стоимости поездки на общественном транспорте в часы пик и увеличение стоимости платной парковки. Респонденты опроса указали, что и их использование совместной мобильности будет расти.

Властям, как считают опрошенные, следует повышать доверие людей к городскому транспорту. Скопление людей вызывает тревогу, значит, нужно пускать на линию больше автобусов, поездов метро и трамваев, сопровождая это применением различных методов дезинфекции и постоянно популяризируя чистоту и безопасность передвижения на городском транспорте. Важно обеспечить здоровье персонала и пассажиров. Многие методы, которые компании внедрили во время пандемии, такие как использование защитных панелей из оргстекла, различных видов дезинфекции для водителей и пассажиров, должны стать стандартными.

Произойдет дальнейшая популяризация езды на велосипеде и ходьбы пешком. Ожидается, что новая мобильность восстановится в не столь отдаленном будущем, а в долгосрочной перспективе должны появиться новые формы мобильности, чтобы городские центры оставались жизнеспособными и устойчивыми.

Надежный, доступный и недорогой транспорт, сводящий к минимуму воздействие на окружающую среду, по-прежнему остается важной потребностью для жителей и политиков во всем мире. Четко работающий общественный транспорт, велосипедная инфраструктура, а также новые общие формы мобильности жизненно важны для восстановления экономической стабильности и силы городов после COVID-19.

Такси или каршеринг — что безопаснее в пандемию? Вопрос не такой простой, как может показаться.

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