Вы покупаете свой последний автомобиль с ДВС

Новое исследование предполагает, что уже к 2024 году электромобили будут стоить столько же, сколько машины с двигателями внутреннего сгорания.

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Инвестиционный банк UBS провел исследование, в ходе которого специалисты выяснили, что к 2022 году затраты на производство электромобилей с аккумуляторными батареями по сравнению с автомобилями с ДВС будут выше всего на 1900 долларов (примерно 145 тысяч рублей). Начиная же с 2024 года разницы в цене между этими двумя типами транспортных средств не будет вовсе.

UBS пришел к такому выводу, проанализировав характеристики и стоимость аккумуляторов семи крупнейших производителей. Сегодня на батареи приходится от четверти до двух пятых стоимости электромобилей. Это делает машины на электротяге слишком дорогими и невыгодными к покупке даже с учетом будущей экономии на топливе и обслуживании.

UBS также ожидает, что доля рынка электромобилей достигнет 17% к 2025 году и 40% к 2030-му.

«Осталось не так много причин покупать автомобили с ДВС после 2025 года, — сказал аналитик UBS Тим Буш. — Снижение стоимости аккумуляторов не только послужит последним гвоздем в крышку гроба для автомобилей с ДВС, но и устранит финансовые проблемы гибридных автомобилей».

Ожидается, что снижение стоимости аккумуляторов приведет к очень быстрому переходу на электромобили. При равной цене машин с ДВС и с электромоторами покупать первые будет невыгодно, так как это подразумевает дальнейшие траты на топливо, замену масла и множество расходников. При этом уже сегодня анонсированы технологии, позволяющие заряжать электромобили всего за 7 минут, что уже сопоставимо со скоростью заправки машины топливом на АЗС.

В результате отказ от автомобилей с ДВС произойдет моментально, а значит не исключено, что люди, покупающие сегодня машину и планирующие ездить на ней 3–5 лет, приобретают свой последний в жизни двигатель внутреннего сгорания.

При этом производители пока еще продолжают вкладываться в технологии для ДВС. Например, в струйное зажигание.

Фото: Tim Mossholder / Unsplash