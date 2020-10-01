Наш блогер сжег Mercedes. Тот стоил 13 млн

Автомобиль ни при чем, утверждает автор видео. Во всем, мол, виноват официальный дилер.

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Блогер Михаил Литвин, специализирующийся на эпатажных пранках, сжег свой личный автомобиль Mercedes-AMG GT 63 S. Автомобиль Литвин приобрел в мае 2019 года у официального дилера марки в Москве, стоимость машины оценивается в сумму около 13 миллионов рублей.

В описании к видео с процессом сожжения машины владелец так описывает причину своего поступка: «Я долго думал, что сделать со своей Акулой после конфликта с компанией Мерседес... По-моему, идея ОГОНЬ!..».

Ранее блогер на своем Youtube-канале сообщал, что вскоре после покупки машина начала ломаться, в результате чего возник конфликт с официальным дилером. Все претензии владельца, как он говорит, не к машине, а к официальному дилеру и Mercedes-Benz в целом.

По словам Михаила, указанный автомобиль за время владения им ломался четыре или пять раз, периодически зажигая лампу Check Engine на панели приборов, а однажды даже заглох в центре Москвы. Официальный дилер ремонтировал машину в общей сложности около 40 дней в течение года, и в итоге проблему так и не решил. При этом машина регулярно проходила плановое ТО.

После того как конфликт стал транслироваться в соцсети, глобальный офис Mercedes-Benz закрыл комментарии в своих аккаунтах. Блогер пробовал связаться с руководством производителя, но безуспешно. Кроме того, он просил у дилера копии всех актов приема-выдачи, чтобы потребовать возврата денег за авто, но дилер в этом отказал.

Сотрудники неофициального СТО, к которым Литвин обратился за независимым мнением, установили, что дилер при ремонте использовал неоригинальные запчасти. На том же СТО проблему смогли устранить за два часа. Тем не менее, блогер сообщил, что ездить на автомобилях марки Mercedes-Benz больше не будет, чтобы не делать им рекламу.

«За рулем» обратился за официальным комментарием в пресс-службу российского офиса Mercedes-Benz, нам обещали ответить, однако за несколько часов ответа так и не последовало. Если у нас появятся новые данные, мы обязательно обновим публикацию.

За последнее время несколько моделей Mercedes-Benz попало под отзывные кампании — C-класс, E-класс, S-класс, GLC, CLS, а также коммерческая модель Sprinter и компактный A-класс.

Видео: Youtube, канал ЛИТВИН