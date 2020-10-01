Автомобили Kia изменятся в начале 2021 года

У компании есть так называемый «План S», о существовании которого рассказал глава Kia.

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Бренд недавно выпустил ряд великолепных автомобилей, таких как кроссовер Telluride, седан K5, новые кроссоверы Seltos и Sorento. Но это лишь часть плана генерального директора Kia Хо Сун Сона, который он называет «Планом S».

Официально Kia представит «План S» («S» означает «Shift», что переводится как «изменение» или «переключение») в начале следующего года. Сон хочет, чтобы бренд был «более динамичным, стильным и разнообразным», а упор планируется делать на электромобили. Kia обещает, что к 2025 году в модельном ряду будет представлены минимум 11 электромобилей, на создание которых потратят 25 миллиардов долларов.

«Мы постараемся обрести новую целевую аудиторию в процессе перезапуска нашего бренда», — заявил Хо Сун Сон.

Электромобили Kia будут строиться на новой недорогой модульной платформе Electric-Global (E-GMP). В результате на электромобили Kia будут приходиться не менее 20% мировых продаж к 2025 году.

Частью «Плана S» станет смена логотипа, который компания впервые показала вместе с концептом Imagine в 2019 году. В январе 2021 года его начнут устанавливать на серийных машинах.

В новом логотипе Kia, как и прежде, используются буквы, но теперь они имеют более современный вид. Все три буквы соединены друг с другом, а фирменный овал вокруг них исчез.

В компании Kia заявили, что новый K5 круче, чем BMW 3-й серии.

Фото: Kia