Названы сроки запуска в серию Lada Largus FL

В этом году товарных машин можно не ждать, говорят независимые источники.

Материалы по теме Опубликованы первые фото салона Lada Largus FL

Во вторник 27 октября получила распространение неофициальная информация относительно запуска в производство и старта продаж обновленного семейства Lada Largus. Как пишет сообщество AvtoVAZ News со ссылкой на собственные источники внутри АВТОВАЗа, в 2020 году серийное производство обновленного Ларгуса не начнется.

По этой информации, в 2020 году будут выпускаться лишь единичные экземпляры для внутренних нужд Научно-технического центра предприятия, а производство товарных образцов, по вновь утвержденному на заводе плану, стартует только в феврале 2021 года. С этого срока предприятие начнет отгружать машины в регионы, чтобы создать у дилеров необходимый запас — минимум по два автомобиля в каждом автосалоне.

После обновления Largus Cross, как и обычный Largus, останется практически прежним — все внешние изменения будут сконцентрированы в передней части кузова.

Из этого делается вывод, что продажи автомобилей Lada Largus FL, таким образом, отодвигаются на март 2021 года. «Кто следит за нашей группой, знает, что вся информация впоследствии подтверждается», — резюмирует автор.

А вот как это сообщение комментирует пресс-служба бреда Lada:

Данный ресурс известен, в том числе и своими не всегда проверенными данными. Традиционно — слухи не комментируем. Что касается работы над текущими и новыми проектами, все идет по плану, — сообщил «За рулем» директор АВТОВАЗа по коммуникациям Сергей Ильинский.

Последние технические подробности о проекте Lada Largus FL: теперь мы знаем, какие будут зеркала — как у Весты, но модифицированные.

Фото: АВТОВАЗ