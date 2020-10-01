Названы сроки запуска в серию Lada Largus FL

Во вторник 27 октября получила распространение неофициальная информация относительно запуска в производство и старта продаж обновленного семейства Lada Largus. Как пишет сообщество AvtoVAZ News со ссылкой на собственные источники внутри АВТОВАЗа, в 2020 году серийное производство обновленного Ларгуса не начнется.
По этой информации, в 2020 году будут выпускаться лишь единичные экземпляры для внутренних нужд Научно-технического центра предприятия, а производство товарных образцов, по вновь утвержденному на заводе плану, стартует только в феврале 2021 года. С этого срока предприятие начнет отгружать машины в регионы, чтобы создать у дилеров необходимый запас — минимум по два автомобиля в каждом автосалоне.
Из этого делается вывод, что продажи автомобилей Lada Largus FL, таким образом, отодвигаются на март 2021 года. «Кто следит за нашей группой, знает, что вся информация впоследствии подтверждается», — резюмирует автор.
А вот как это сообщение комментирует пресс-служба бреда Lada:
Данный ресурс известен, в том числе и своими не всегда проверенными данными. Традиционно — слухи не комментируем. Что касается работы над текущими и новыми проектами, все идет по плану, — сообщил «За рулем» директор АВТОВАЗа по коммуникациям Сергей Ильинский.
- Последние технические подробности о проекте Lada Largus FL: теперь мы знаем, какие будут зеркала — как у Весты, но модифицированные.