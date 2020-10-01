Самые мощные авто на вторичке: список любимых

В третьем квартале этого года выросли продажи подержанных автомобилей мощностью свыше 250 л.с. По сравнению с тем же периодом прошлого года такие авто покупали на 21% чаще, а по сравнению с предыдущим кварталом — на 38%, следует из анализа, проведенного Авито.Авто.
Этот показатель весьма условный, но представление о разнице дает — авто мощностью свыше 250 л. с. стоили в России в этот период в среднем 970 000 рублей, в то время как средняя цена машин с двигателем «до 250 л.с.» составила 300 000 рублей. При этом автомобили мощностью свыше 250 л.с. обходились покупателям дороже, чем в прошлом году, в среднем на 8%.
На рост спроса на вторичном авторынке повлиял дефицит новых автомобилей в салонах. Кроме того, в ряде регионов страны транспортный налог на машины с двигателем снижается, если транспортное средство старше 3 лет.
Первое место в рейтинге наиболее популярных на вторичке автомобилей мощностью свыше 250 л.с. занимает BMW X5. Средняя стоимость подержанного автомобиля этой модели в России составила в третьем квартале 2020 года 875 000 рублей. На втором месте — Mercedes-Benz S-класс, который обходился покупателям в среднем в 770 000 рублей. Третья строчка досталась Mercedes-Benz GLE-класс (средняя цена — 760 000 рублей), а четвертая — BMW 7-й серии (средняя цена — 700 000 рублей). Замыкает пятерку лидеров Land Rover Range Rover со средней ценой 1 110 000 рублей.
Все мощные модели на вторичном авторынке подорожали, и заметнее других — BMW 7-й серии и Land Rover Range Rover — в третьем квартале автомобили этих моделей стоили в среднем на 17% и 13,5% дороже, чем во втором квартале, соответственно.
Охотнее всего автомобили с пробегом мощностью от 250 л.с. покупают в Москве и Московской области: доля в продажах на вторичном авторынке здесь составила 6,8%. Догоняет их Новосибирская область: здесь на автомобили мощностью свыше 250 л.с. пришлось 5% всех продаж.
Активный спрос на мощные автомобили наблюдается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где на машины мощностью свыше 250 л.с. пришлось 4,4%, а также в Иркутской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях — более 3% всех сделок на вторичном рынке.
Мало интересуются мощными машинами в Волгоградской и Саратовской областях, а также в Башкортостане. Там доля продаж таких автомобилей от общего количества сделок на вторичном рынке не превысила 1,5%.
Автомобили мощностью свыше 250 л.с. Самые популярные модели на вторичном авторынке (вся Россия, третий квартал 2020 года)
|
Бренд
|
Модель
|
Средняя цена, руб.
|
Рост средней цены за год
|
Рост средней цены за квартал
|
BMW
|
X5
|
875 000
|
5,42%
|
8,02%
|
Mercedes-Benz
|
S-класс
|
770 000
|
13,24%
|
5,48%
|
Mercedes-Benz
|
GLE-класс
|
760 000
|
8,57%
|
8,57%
|
BMW
|
7-я серия
|
700 000
|
7,69%
|
16,67%
|
Land Rover
|
Range Rover
|
1 110 000
|
10,12%
|
13,50%
|
BMW
|
X6
|
1 250 000
|
3,31%
|
1,63%
|
Lexus
|
RX
|
1 277 000
|
43,48%
|
2,24%
|
Lexus
|
LX
|
3 550 000
|
18,33%
|
10,94%
|
Toyota
|
Camry
|
600 000
|
0,00%
|
1,69%
|
Toyota
|
Land Cruiser
|
2 190 000
|
9,50%
|
2,82%
- Опрос российских водителей показал, что уровень вождения в своих регионах они оценивают в среднем на «троечку».
Фото: «За рулем»