Самые мощные авто на вторичке: список любимых

Эксперты назвали самые популярные в России модели с пробегом и мощностью от 250 л.с.

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В третьем квартале этого года выросли продажи подержанных автомобилей мощностью свыше 250 л.с. По сравнению с тем же периодом прошлого года такие авто покупали на 21% чаще, а по сравнению с предыдущим кварталом — на 38%, следует из анализа, проведенного Авито.Авто.

Этот показатель весьма условный, но представление о разнице дает — авто мощностью свыше 250 л. с. стоили в России в этот период в среднем 970 000 рублей, в то время как средняя цена машин с двигателем «до 250 л.с.» составила 300 000 рублей. При этом автомобили мощностью свыше 250 л.с. обходились покупателям дороже, чем в прошлом году, в среднем на 8%.

На рост спроса на вторичном авторынке повлиял дефицит новых автомобилей в салонах. Кроме того, в ряде регионов страны транспортный налог на машины с двигателем снижается, если транспортное средство старше 3 лет.

Первое место в рейтинге наиболее популярных на вторичке автомобилей мощностью свыше 250 л.с. занимает BMW X5. Средняя стоимость подержанного автомобиля этой модели в России составила в третьем квартале 2020 года 875 000 рублей. На втором месте — Mercedes-Benz S-класс, который обходился покупателям в среднем в 770 000 рублей. Третья строчка досталась Mercedes-Benz GLE-класс (средняя цена — 760 000 рублей), а четвертая — BMW 7-й серии (средняя цена — 700 000 рублей). Замыкает пятерку лидеров Land Rover Range Rover со средней ценой 1 110 000 рублей.

Все мощные модели на вторичном авторынке подорожали, и заметнее других — BMW 7-й серии и Land Rover Range Rover — в третьем квартале автомобили этих моделей стоили в среднем на 17% и 13,5% дороже, чем во втором квартале, соответственно.

Охотнее всего автомобили с пробегом мощностью от 250 л.с. покупают в Москве и Московской области: доля в продажах на вторичном авторынке здесь составила 6,8%. Догоняет их Новосибирская область: здесь на автомобили мощностью свыше 250 л.с. пришлось 5% всех продаж.

Активный спрос на мощные автомобили наблюдается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где на машины мощностью свыше 250 л.с. пришлось 4,4%, а также в Иркутской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях — более 3% всех сделок на вторичном рынке.

Мало интересуются мощными машинами в Волгоградской и Саратовской областях, а также в Башкортостане. Там доля продаж таких автомобилей от общего количества сделок на вторичном рынке не превысила 1,5%.

Автомобили мощностью свыше 250 л.с. Самые популярные модели на вторичном авторынке (вся Россия, третий квартал 2020 года)

Бренд Модель Средняя цена, руб. Рост средней цены за год Рост средней цены за квартал BMW X5 875 000 5,42% 8,02% Mercedes-Benz S-класс 770 000 13,24% 5,48% Mercedes-Benz GLE-класс 760 000 8,57% 8,57% BMW 7-я серия 700 000 7,69% 16,67% Land Rover Range Rover 1 110 000 10,12% 13,50% BMW X6 1 250 000 3,31% 1,63% Lexus RX 1 277 000 43,48% 2,24% Lexus LX 3 550 000 18,33% 10,94% Toyota Camry 600 000 0,00% 1,69% Toyota Land Cruiser 2 190 000 9,50% 2,82%

Опрос российских водителей показал, что уровень вождения в своих регионах они оценивают в среднем на «троечку».



Фото: «За рулем»