УАЗ-469 1977 года восстановили «в идеал» (видео)

Вроде ничего особенного, но как же приятно смотреть на сияющий армейский УАЗ...

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Этот УАЗ-469 был куплен с войскового хранения — сразу после схода с конвейера в 1977 году он попал на армейский склад и провел там... 42 года! В 2019 году «уазик» купил московский реставратор Алексей, чтобы восстановить в первозданном виде. При рождении это был УАЗ-469 РХ, модификация для радиационно-химической разведки.

Автомобиль был полностью разобран командой Алексея. А затем — кузов пескоструился и перекрашивался, а каждый агрегат перебирался и смазывался. Вернулись на место все утерянные детали. Вроде бы ничего особенного, но после такой процедуры «омолаживания» УАЗ-469 как будто и впрямь переродился.

Машина относится к ранним годам выпуска (напомним, 469-й выпускался с 1972 года), и тут все, как положено армейскому УАЗу: карбюраторный мотор объемом 2,4 л и мощностью 75 л.с., механическая коробка передач, полный привод, редукторные мосты.

Теперь этот автомобиль продается — хозяин просит ни много ни мало 1 000 000 рублей. Для сравнения, современный УАЗ Хантер в самой простой комплектации Классик Fleet и на мостах Спайсер и с жестким верхом стоит 817 000 рублей... Ну, а для поклонников аутентичных советских УАЗов можем сообщить: вместе с представленным экземпляром владелец приобретал еще два таких же, и второй из них уже прошел реставрацию.

Алексей Орленко из Ижевска переделал другую армейскую машину, ГАЗ-66, в комфортабельный автодом.

Фото: Drive2, пользователь C-ARS

Видео: Youtube, канал «Автомобильная Россия»