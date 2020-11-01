Это безумный мир: гонки с прицепами-автодомами (видео)

Формально правила таковы: выигрывает последняя машина, оставшаяся в движении. Но на самом деле все гораздо веселее

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Если вам кажется, что что-то подобное вы уже видели, то вам не кажется. Гонки на кемперах были показаны в одном из выпусков золотой эпохи Top Gear, поклонники передачи наверняка это помнят. Но, наверное, немногие догадывались, что тот сюжет был насмешкой не только над автодомами, но и — чисто по-английски — над американскими гонками разряда demolition derby, то есть «разрушительное соревнование», или гонки на выживание.

У этого «спорта» масса разновидностей, но здесь мы имеем дело с одной из самых зрелищных. В соревновании принимают участие легковушки с прицепом-автодомом. Собственно, от автодома тут только внешняя «скорлупа», которая выполняет роль основного элемента в шоу.

Формально правила таковы: выигрывает последняя машина, оставшаяся в движении. Но глядя на то, как весело «владельцы автокемперов» врубаются друг в друга, понимаешь, что цель, на самом деле другая — повеселиться.

Вообще-то, англичане сами не прочь подурачиться и поразрушать — взгляните-ка на самые зрелищные аварии в гонках Soapbox Race.

Видео: Youtube, канал HOT motors