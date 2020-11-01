Будут новые штрафы с камер: за телефон и ремень

И скоро начнут фиксировать эти нарушения. Сначала в Москве, ну а потом — везде.

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Использование водителем телефона во время движения и непристегнутый ремень теперь будут фиксировать камеры. В Москве скоро заработают сертифицированные комплексы фотовидеофиксации, которые с помощью нейросети и Big Data смогут распознавать факт нарушения. Пока установлено восемь таких камер, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Камера делает 250 фото в секунду, зафиксировав использование телефона или непристегнутый ремень безопасности, «умное» устройство само сформирует материал об административном нарушении, задача инспектора его проверить и вынести постановление. Фото проходит проверку с помощью нейронных сетей, система обучалась на тысячах примеров и прошла успешное тестирование в феврале 2020 года. В этот период штрафы не выносились.

К постановлению будет приложено фото нарушителя, на котором будет отчетливо видно, что ремень не пристегнут или что телефон в руке. Лицо водителя при этом будет размыто в целях защиты персональных данных. Если владелец захочет оспорить штраф, оригинал фото ему предоставят в ГИБДД. Отмечается, что телефон в руке уже будет расцениваться как нарушение, вне зависимости от того, для чего его взял водитель.

Департамент транспорта напоминает, что штраф за непристегнутый ремень безопасности составляет 1000 рублей, а за использование телефона — 1500 рублей.

Напомним также, что с 7 ноября в Москве запрещается ездить по выделенным полосам всем, кроме строго определенных видов транспорта. Запрет действует даже в выходные дни, за его нарушение можно получить штраф 3 тысячи рублей.

Фото: Depositphotos