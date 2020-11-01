Экс-глава Renault-Nissan написал скандальную книгу

В ней Карлос Гон сводит счеты со своими недругами и рассказывает, как, по его мнению, все было на самом деле. Досталось многим.

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Беглец Карлос Гон, бывший руководитель международного уровня, ныне проживающий в Ливане, жаждет мести в новой книге «Le Temps de la Verite» («Время истины»), опубликованной на этой неделе. В ней он рассказывает о событиях, связанных с его арестом в Токио в ноябре 2018 года, 130-дневном тюремном заключении в Японии и захватывающем побеге в Ливан. Книга содержит откровения, достойные голливудского триллера.

Бывший глава Renault-Nissan, который до сих пор отрицает выдвинутые против него обвинения в финансовых махинациях, утверждает, что пытался предотвратить более глубокую интеграцию между двумя автопроизводителями в рамках трехстороннего альянса с Mitsubishi Motors.

По словам Гона, он предоставил «явные доказательства» сговора между Nissan, японской прокуратурой и правительством страны.

Во «Времени истины» утверждается, что обвинения в финансовых нарушениях не имеют доказательств; что «дружеская поддержка» делового партнера из Саудовской Аравии Халеда Джуффали была вполне невинной и «все так делают» и что 10 уровней внутреннего аудита в Nissan предотвратили бы любое нецелевое использование средств компании, и он просто не смог бы совершить ни одно из тех преступлений, в которых его обвиняют.

Гон вместе со своим соавтором, бывшим журналистом Филиппом Рисом, рассказывает свою версию ареста, допроса и закулисных интриг в совете директоров автомобильного альянса, который сотрясают скандалы после его увольнения. В 473-страничной книге также говорится о карьерных достижениях Гона, даются исторические ссылки и даже содержатся советы по управлению автокорпорациями.

Повествование затрагивает очень много людей, включая руководство Nissan, Renault, правительства Франции и Японии, японскую систему правосудия, средства массовой информации и его первых адвокатов, которых он считает некомпетентными и «худшими из возможных».

«Дряхлый Ниссан» — так Гон называет клику, которая якобы способствовала его падению и возглавлялась членом совета директоров Масакадзу Тойода, Хитоши Кавагути — бывшим руководителем, отвечающим за отношения с правительством, и аудитором Хидетоши Имацу. Хирото Сайкава, его преемник, ставший обвинителем, который сам был вынужден уйти в отставку с поста генерального директора Nissan после финансового скандала, также был замешан в его очернении, как и Хари Нада, другой инсайдер, которого заставили сотрудничать со следствием под угрозой тюремного заключения.

По словам Гона, в основе заговора лежали тесные, даже дружеские отношения между Кавагути и нынешним премьер-министром Ёсихидэ Суга, который в то время занимал второй пост в японском правительстве. Он также обвиняет юриста Акихидэ Кумада, советника бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, который установил контакты между заговорщиками в Nissan, правительством и прокуратурой.

Карлос Гон давно утверждал, что Nissan и правительство Японии начали действовать сразу после его переизбрания на пост главы Renault, так как боялись, что он сделает альянс необратимым, что угрожало, по их мнению, независимости японского автопроизводителя.

Гон нападает и на правительство Франции, которое не захотело портить отношения с Японией и отдало его на растерзание интриганам. Он также обвиняет правительство в том, что сейчас оно слепо пытается увеличить свою долю в Renault, игнорируя потенциально разрушительные последствия этого для отношений с Nissan и японцами. Он весьма негативно отзывается о нынешнем председателе Renault Жан-Доминике Сенаре.

Гон и Райс резко осуждают освещение его дела как в японской, так и в международной прессе, заявляя, что журналисты ленивы, основывают свои материалы на сплетнях и ни разу не попытались проверить факты направленной против него клеветнической кампании.

Но есть люди, которым Гон благодарен за поддержку, в их числе Тьерри Боллор, бывший генеральный директор Renault, уволенный в прошлом году, Хосе Муньос, один из руководителей Nissan, который ушел вскоре после ареста Гона, Тьерри Бретон, ныне европейский комиссар, и французские дипломаты.

Карлос Гон проживает в Бейруте после побега из Токио, который он совершил с помощью двух бывших сотрудников американского спецназа. Над ним постоянно висит угроза экстрадиции в Японию.



Фото: EPA/TASS