Nissan запатентовал в России кроссовер Magnite

Изображения кроссовера содержатся в базе Роспатента. Автомобиль создавали с прицелом на развивающиеся страны.

Материалы по теме Nissan Magnite: новый крохотный кроссовер

Серийный автомобиль представили в конце октября текущего года, а теперь его изображения появились в базе Роспатента. Кроссовер уже собирают на заводе Renault-Nissan-Mitsubishi в Индии, и именно эта страна стала первым рынком для нового кроссовера.

Напомним, кроссовер базируется на модульной платформе Renault-Nissan CMF-A+, как и Renault Kwid, Renault Triber и Datsun redi-GO

Длина, ширина и высота Nissan Magnite составляют 3998, 1758 и 1572 мм соответственно, колесная база — 2500 мм. Для сравнения, габариты ближайшего конкурента Lada Xray Cross — 4165х 1764х1645 мм, колесная база — 2592 мм.

Для модели предложат два бензиновых литровых мотора — атмосферный, мощностью 72 л.с. или турбированный, мощностью 100 л.с. Оба двигателя смогут работать в паре с 5-ступенчатой механикой, а для 100-сильного предусмотрен еще и вариатор. Привод — только передний.

Сначала кроссовер должен был выйти под маркой дочернего бренда Datsun, но в связи с реструктуризацией Nissan ее свернули, и Magnite получил шильдик основного бренда автопроизводителя.



Фото: Роспатент