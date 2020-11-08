Первый раллийный КАМАЗ показали на видео. Сделано в СССР!

Он мало чем отличался от серийного, а появился почти случайно. Но едет здорово!

Материалы по теме Сериал про «КАМАЗ-Мастер»: первые кадры

Пресс-служба ралли-рейдовой команды «КАМАЗ-мастер» опубликовала видеоролик, в котором подробно рассказала о первом спортивном КАМАЗе 1988 года и показала его в действии. Ведущему Эрику Хайруллину в кадре помогают инженер-конструктор Альберт Арсланов и пятикратный победитель «Дакара» Эдуард Николаев. Машина является репликой, но оригинальный грузовик повторен в мельчайших деталях.

От серийного трехосного полноприводника КАМАЗ-4310 версия КАМАЗ-4310С отличалась несильно: небольшое усиление подвески, форсирование двигателя с помощью турбины невысокой производительности, каркас безопасности, перенесенные в кузов аккумуляторы, баллоны пневмоаппаратуры и запаска — вот, пожалуй, и все изменения.

Но на ходу даже спустя много лет КАМАЗ-4310С показывает себя неплохо: динамика, управляемость и плавность хода, конечно, остались на уровне далекого прошлого, но стоит начаться бездорожью, и машина преображается.

Спортивная версия грузовика появилась на заводе исключительно благодаря небольшой группе энтузиастов в конце 1980-х. За несколько последующих лет у коллектива было множество успехов, но до первой победы на «Дакаре» доберется уже совсем другой грузовик в 1996 году.

На данный момент команда «КАМАЗ-мастер» является 17-кратным обладателем самого почетного трофея в ралли-рейдах, в 2020 году в составе коллектива победу на «Дакаре» отпраздновал Андрей Каргинов.

Сейчас КАМАЗ-мастер ведет подготовку к ралли-рейду «Дакар-2021», который пройдет в Саудовской Аравии с 3 по 15 января.

Фото: КАМАЗ

Видео: Youtube, канал ПАО КАМАЗ