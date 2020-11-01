Новый Nissan Qashqai: первые официальные подробности

Прочнее кузов, просторнее салон и... больше гибридов.

Материалы по теме Таким будет новый Nissan Qashqai

До предполагаемого дебюта третьего поколения кроссовера Nissan Qashqai остается немного времени: говорят, модель будет представлена до конца года. Но до сих пор все, чем мы располагали, относилось к неофициальным данным. Но 13 ноября британское издание Autocar заявило, что располагает фактами, подтвержденными руководством Nissan.

Габариты кроссовера в новом поколении вырастут, пишет источник: плюс 35 мм в длину (до 4412 мм) при увеличившейся на 20 мм колесной базе (до 2666 мм), плюс 32 мм в ширину (до 1869 мм) и 25 мм в высоту (до 1620 мм). Qashqai станет чуть длиннее, чем Skoda Karoq, и упрочит лидерство над «чехом» по размеру колесной базы. Объем багажника у Кашкая вырастет на 50 литров — до 480 литров.

Кроссовер построен на модульной платформе CMF-C альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, модифицированной под постройку гибридов и электромобилей. Объем высокопрочных сталей по сравнению с нынешним поколением вырос с 20 до 30%, жесткость кузова выросла на 41%. При этом вес авто стал ниже из-за композитной двери багажника и алюминиевых дверей и капота. У моноприводных версий будут колесные диски размерностью до 19" и задняя торсионная балка. У полноприводных — многорычажка и колесные диски 20".

Дизелей у нового Кашкая не будет, а европейская линейка силовых агрегатов будет полностью гибридной. По экономическим соображениям Nissan сделал выбор в пользу мягких гибридов на 12 В, отказавшись от схемы с напряжением 48 В. В основе будет 1,3-литровый турбомотор, развивающий от 138 до 155 л.с.

Вместо преселективного робота появится вариатор CVT, останется и механическая коробка. Моноприводные версии будут предложены с обоими вариантами трансмиссии, полноприводные — только с вариатором. Будет и еще один гибридный вариант, класса e-Power, где ДВС станет использоваться лишь как генератор для питания электромотора; мощность около 188 л.с., привод только передний.

Что касается облика (на тему которого дизайнер Autocar пофантазировал в представленном рендере), то известно, что он в определенной степени будет опираться на новый Juke.

Фото: Autocar