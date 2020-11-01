Тюнингованный Nissan GT-R загорелся в центре Лондона (видео)

Устраивал шоу всю ночь — и добился кульминации.

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Случай, который мог закончиться большой трагедией, произошел в Лондоне. Поздно вечером 6 ноября (хотя с 5 ноября по 2 декабря в британской столице действуют ограничительные меры второй волны коронавируса) более ста тюнинговых автомобилей собрались в городе на импровизированную встречу. Один из ее участников на спорткаре Nissan GT-R, по свидетельствам очевидцев, «устраивал шоу всю ночь», газуя на холостом ходу и заставляя выхлопную систему выбрасывать огромные языки пламени.

В конце концов выхлоп перегрелся и машина полыхнула. Заметившим это зрителям и самому горе-владельцу долгое время не удавалось определить точное место возгорания — пластик, шумоизоляция или проводка воспламенились где-то внутри, глубоко за задним бампером. В ход пошли бутылки и канистры с водой, одежда и даже прохладительные напитки — вроде бы такой дружный подход должен принести результаты, но вот мы видим, что пламя неумолимо разгорается, грозя перерасти в настоящий пожар.

Даже экстренный демонтаж фрагмента бампера не помог, а едва ли не помешал спасению машины: пламя как-будто получило дополнительную дозу кислорода и вспыхнуло с новой силой. На благо в руках одного из спасителей Ниссана, наконец-то, оказался нормальный огнетушитель. Автомобиль потушили, после чего общими усилиями оттолкали с оживленной части улицы.

А в России блогер по собственному желанию сжег Mercedes-Benz за 13 млн рублей.

Видео: Youtube, канал VeeDubRacing