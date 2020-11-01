Лишенным прав прикроют лазейку в законе

Законопроект, который запретит лишенным прав водителям получать водительские права до истечения срока наказания, разработали в МВД России. Изменения предлагается внести в ст. 26 ФЗ «О безопасности дорожного движения».
После принятия поправок в закон лишенные водительских прав люди уже не будут допускаться до экзаменов, необходимых для получения водительского удостоверения, пока не истечет срок назначенного судом наказания.
Таким образом, лишенные водительских прав автомобилисты, в том числе за пьяное вождение или отказ от прохождения медосвидетельствования, не смогут досрочно сесть за руль, пишут РИА «Новости». Это касается и тех, кто был осужден по уголовной статье, предусматривающей, в том числе, лишение водительских прав.
Пьяным водителям сегодня грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде уже карается по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию». Это грозит уже лишением свободы на срок до 2 лет и невозможностью законно сесть за руль в течение 3 лет.
Столь суровые наказания оказываются неэффективными из-за того, что у людей есть возможность получить водительское удостоверение досрочно, сдав экзамен на права.
- Что делать иностранцам в России, если у них закончилось действие водительских прав.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Михаил Джапаридзе, Александр Рюмин