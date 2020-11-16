Volvo сбросила с крана 10 автомобилей (видео)

И отдала их в руки спасателей — обычные краш-тесты не дают нужного им результата.

Компания Volvo разбила 10 новых автомобилей собственного производства, сбросив их с высоты 30 метров при помощи крана. Таким образом компания проимитировала условия тяжелых аварий, в которых часто участвуют автомобили разных размеров (грузовик и легковой автомобиль), а скорости являются очень высокими.

Именно такой характер повреждений был создан для того, чтобы дать материал для изучения дорожным спасателям. Автомобили в последние годы становятся все более безопасными, но дело в том, что многие из средств безопасности затрудняют работу спасателей. Представители спасательной службы отметили, что кузова подержанных автомобилей вызывают куда меньше проблем, когда нужно достать из салона пострадавшего.

Получается противоречивая ситуация: при аварии в новом автомобиле человек с большой вероятностью выживает, но вовремя добраться до него и спасти теперь куда более сложная задача, чем раньше. Поэтому автопроизводители и дорожные службы должны работать в этом направлении сообща, считают в Volvo. Информация, полученная в результате исследования, будет обобщена в отчете, который бесплатно предоставят спасателям.

Одно из нетипичных ДТП с большими разрушениями на Рублевском шоссе в Москве недавно едва не превратилось в трагедию.

Видео: Youtube, канал REC Anything