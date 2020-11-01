В России отзывают 69 тыс. автомобилей Toyota и Lexus

В этих автомобилях крыльчатка насоса низкого давления может быть изготовлена «из материала пониженной плотности», что может привести к ее растрескиванию.

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Росстандарт информирует об отзыве на российском рынке 69 051 автомобиля следующих моделей: Toyota Alphard, Camry, Fortuner, Highlander, Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200, Lexus ES 350, Lexus GS 250, Lexus GS 350, Lexus GS 450H, Lexus GX 460, Lexus IS 200T, Lexus LC 500, Lexus LS 350, Lexus LS 460, Lexus LS 500, Lexus LS 600H, Lexus LX 570, Lexus NX 200T, Lexus RC 200T, Lexus RC 350, Lexus RX 200T, Lexus RX 350, Lexus RX 350L, RX 450H, Lexus ES 200, Lexus ES 250, Lexus RX 200T. Все они были реализованы в период с 3 октября 2013 года по настоящее время.

«Причиной отзыва транспортных средств является то, что они оборудованы топливным насосом низкого давления, который расположен в топливном баке и создает давление в системе впрыска топлива двигателя. В указанных насосах может быть установлена крыльчатка, которая могла быть изготовлена из материала пониженной плотности, что может привести к поверхностному растрескиванию крыльчатки», говорится в пояснении ведомства к отзывной кампании.

Из-за этого дефекта топливо может проникнуть в материал крыльчатки и привести к ее деформации и в отдельных случаях — произойти контакт крыльчатки с корпусом топливного насоса, что, в свою очередь, повлиять на его работоспособность. Из-за этого на панели приборов может включиться индикация неисправности двигателя, также возможна неравномерная работа двигателя, невозможность запуска двигателя, а в отдельных случаях — остановка двигателя в движении. Все это может привести к аварийной ситуации.

Дилеры проинформируют владельцев автомобилей о возможной неисправности и необходимости заехать в сервисный центр для проведения ремонтных работ.

Владельцы могут и сами узнать о том, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сверив VIN-код собственного автомобиля с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта, либо воспользоваться интерактивным поиском (easy.gost.ru).

В ходе сервисной кампании на этих автомобилях бесплатно заменят топливный насос.

В январе этого года Toyota проводила столь же масштабный отзыв, под который попали 82 тысячи пожароопасных автомобилей.



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