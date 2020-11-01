Новая модель понадобилась для того, чтобы обособить 7-местную версию Тигуана. Кроссовер для пяти пассажиров так и останется Тигуаном.

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Представленный еще в марте 2018 года концепт среднеразмерного кроссовера Tayron предназначался только для Китая, но планы, кажется, изменились, и новая модель начнет продаваться в Европе как замена 7-местного Тигуана.

Automotive News Europe удалось ознакомиться с внутренним документом компании Volkswagen, согласно которому большой семиместный кроссовер будет собираться на немецком заводе в Вольфсбурге.

Новинка — почти копия кроссовера Tayron, который в настоящее время выпускается в Китае. Также в документе сказано, что модель заменит семиместный Tiguan Allspace, а ее производство начнется в 2024 году.

Новость о Tayron не стала сюрпризом: слухи о том, что автомобиль в конечном итоге появится в Европе, ходили давно. В компании VW хотят иметь в модельном ряду кроссовер, который будет больше, чем Tiguan, но меньше, чем Touareg. До начала производства китайскую версию планируется модернизировать, приведя ее в соответствие с европейскими вкусами.

Tayron не будет единственной моделью «извне» — скоро, а точнее в следующем году, на заводе VW в Испании начнут выпускать созданный изначально для южноамериканского рынка кроссовер Nivus.

Подробнее о VW Nivus вы можете узнать здесь.

Фото: Volkswagen AG