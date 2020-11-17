КАМАЗ показал работу новой АКП на видео

12 передач и крутящий момент до 2600 Нм.

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Пресс-служба автомобильного завода КАМАЗ опубликовала видео, посвященное новой автоматической коробке передач ZF-TraXon (Германия), которая устанавливается на новые челнинские грузовики, в частности на седельный тягач КАМАЗ-54901. На примере именно этой машины в ролике объясняются нюансы работы трансмиссии.

Коробка имеет 12 передач и способна переварить крутящий момент до 2600 Нм. Передачи переключаются либо в автоматическом, либо в ручном режиме. При движении назад можно выбрать одну из двух передач. Кроме обычных режимов D и R на подрулевом переключателе есть варианты DM и RM — режимы маневрирования на низкой скорости. Для перевода коробки в режимы R, RM или DM необходима остановка.

В «драйве» возможны два алгоритма — экономичный (плавное ускорение и замедление, есть функция наката с переходом на «нейтраль») и мощностной (интенсивный разгон, переключение на высоких оборотах). Переход с автоматического на ручное переключение передач происходит с помощью того же подрулевого переключателя — осевым перемещением отдельной «шайбы». Но можно «щелкать» скорости и из автоматического режима, только в этом случае система будет следить за оборотами — и при необходимости перекинет передачу сама.

У коробки есть и особый режим раскачивания для выезда с участков с плохим покрытием, а также ползущий режим — для комфортного трогания на подъеме и в пробках.

В ноябре 2020 года на КАМАЗе собрали первый мотор для новой модели, такие движки пойдут в серию в 2024 году.

Видео: Youtube, канал ПАО КАМАЗ