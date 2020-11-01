Новый VW Golf для России: известны комплектации

Гольф восьмого поколения будет у нас всего в двух версиях — дорогой и еще дороже.

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VW Golf в версии Exclusive будет оснащаться 150-сильным мотором и, как и ожидалось, 8-ступенчатым автоматом. Также хэтчбек получит 17-дюймовые легкосплавные диски и матричные светодиодные фары.

С салоне практически все органы управления — цифровые, и даже кнопки и ползунки — сенсорные. Также модель будет оснащаться мультирулем с обогревом, а водительское кресло ErgoActive получит не только электроприводы с памятью, но и функцию массажа.

Среди электронных систем — ассистент парковки, противоугонная система, камера заднего вида, система контроля слепых зон, бесключевой доступ, беспроводная зарядка и трехзонный климат-контроль.

VW Golf в версии GTI получит двигатель мощностью 245 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатым роботом DSG. Автомобиль будет отличаться не только спортивными элементами оформления, но и черной обивкой потолка и спортивными передними креслами.

В качестве опции для обеих версий доступен пакет «Навигация». Это сама навигационная система Discover Pro, предусматривающая появление на центральной консоли 10-дюймового дисплея, а также акустическая система Harman Kardon с голосовым управлением.

За отдельные деньги можно будет заказать проекционный дисплей, панорамный люк, обивку салона кожей Vienna, охлаждение передних сидений, систему Park Assist и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски Richmond.

Стоимость нового Гольфа пока не объявлена. Ее скажут ближе к дате приема заказов.

VW начал устанавливать на свои автомобили систему удаленной парковки.

Фото: Volkswagen