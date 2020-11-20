Землю у дома будем брать в аренду под парковку

Депутаты петербургского Заксобрания рассмотрели законопроект, по которому каждый житель города на льготных условиях может арендовать участок городской земли рядом со своим домом под парковку автомобиля.

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Инициаторами законопроекта об упрощенном порядке аренды земли у дома (без торгов) выступили депутаты от «Единой России» Денис Четырбок и Алексей Цивилев. Они предлагают объединению собственников, зарегистрировавшись в качестве юридического лица, или управляющей организации, если жители дома дадут такое поручение, подать заявку на аренду земли у дома, чтобы только его жители могли парковать там свои автомобили. Срок аренды земли в случае принятия закона предлагается установить три года. Арендованную парковку жители могут оградить шлагбаумом, как сейчас на территориях ТСЖ. Для машин скорой помощи, полиции, пожарных поднимать шлагбаум будет консьерж.

«Этот закон особо актуален на территориях у метро», — заметил соавтор инициативы, депутат Алексей Цивилев. Он отметил, что перехватывающие парковки у метро пустуют, а дворы забиты машинами приезжих, из-за чего страдают местные жители. И пояснил, что кроме арендных платежей собственники жилья, решившие арендовать парковку, будут оплачивать и содержание участка: асфальт, разметку, установку бордюров, консьержа, если будет шлагбаум. Но это автовладельцам все равно выйдет дешевле, чем ставить машину на платной парковке. При этом брать в аренду можно будет только территорию, прилегающую к дому. Впрочем, есть дома, где совсем нет земли, их это не коснется.

Однако не все депутаты с этим согласны, слишком уж много у нас развелось заборов. «А потом окружить каждый двор крепостной стеной, поставить пулемет, КПП и все прочее — разделить все дворы на удельные княжества», — отметил депутат Сергей Купченко.

Губернатор пока не высказал мнения относительно законопроекта.

Автовладелица смогла доказать, что ее несправедливо оштрафовали за парковку.



Фото: Чингаев Ярослав/ТАСС