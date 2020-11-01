Mazda озвучила цену нового кроссовера для России

В продажу кросс-купе Mazda CX‐30 поступит совсем скоро — 15 января 2021 года.

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Компания Mazda, модельный ряд которой в России представлен четырьмя автомобилями (Mazda 3 и 6, а также CX—5 и CX—9), в скором времени начнет продажи нового кроссовера — CX—30.

Гибридной 180-сильной версии автомобиля в нашей стране не будет, как и машин с 1,8-литровым турбодизелем. Кроссовер оснащен 2-литровым двигателем Skyactiv, мощность которого снижена со 156 до 150 л.с. Работать мотор может в паре либо с механикой, либо с автоматом, передавая крутящий момент на все колеса или только на передние. При этом предусмотрено три уровня оснащения кроссовера: Drive, Active и Supreme.

«Премьера нового компактного кроссовера Mazda — наш ответ на неуклонный рост сегмента SUV в России. Традиционная черта Mazda — яркий дизайн, на этот раз в стилистике купе, — выделяет автомобиль на фоне конкурентов, а обширный список стандартного оборудования делает его привлекательным и в базовом варианте. Однако, по нашим прогнозам, более 90% продаж придутся на автомобиль в более дорогих комплектациях», — говорит директор по маркетингу Mazda Motor RUS Андрей Глазков.

В средней комплектации Active, на которую должно прийтись большее количество продаж, есть такие системы, как проекция показаний приборов на лобовое стекло, датчики дождя и света, климат‐контроль, круиз‐контроль, обогрев передних сидений и боковых зеркал, а также аудиосистема с восемью динамиками и поддержкой CarPlay и Android Auto.

Стоимость такой Мазды CX—30 будет составлять 1 869 000 рублей. Цены на две другие комплектации кросс-купе пока не называются.

В планах компании также установка роторного двигателя на кроссоверы.

Фото: Mazda