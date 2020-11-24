Кама-1: еще один российский электрокар. Будет ли?

Электрокроссовер обещают показать 10–11 декабря в Москве, на выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2020.

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В России разработан очередной электромобиль, готовый к серийному производству, утверждают специалисты инжинирингового центра CompMechLab® и Центра компетенций НТИ «Новые производственные технологии» при Санкт-Петербургском политехническом университете (СПбПУ). Утверждается, что эти организации в период самоизоляции дистанционно разработали новый российский электромобиль.

Электрокар Кама-1 — это кроссовер, длина которого 3,4 м, ширина — 1,7 м. Для сравнения: габариты Mitsubishi i-MiEV — 3,5x1,5x1,6 м. Отечественный автомобиль очень компактный, в нем всего четыре места и небольшой багажный отсек. Могут быть установлены различные аккумуляторные батареи: в базе предусмотрена батарея на 33 кВт·ч, которая на полном заряде в повседневном городском режиме, требующем постоянных торможений и разгонов, затрат энергии на обогрев и охлаждение позволит преодолеть около 250 км.

До 60 км/ч электромобиль разгоняется всего за 3 секунды, его максимальная скорость составит 150 км/ч, а зарядка на 70–80% займет около 20 минут, пишут «Известия» со ссылкой на разработчиков. Стоить такой кроссовер-электрокар может 1 млн рублей, если удастся продавать минимум 20 тыс. машин в год.

Известно также, что в автомобиле частично использовались комплектующие ведущих европейских и азиатских автопроизводителей, но много и отечественных деталей.

Разработчики утверждают, что электрокар создан на цифровой платформе CML Bench, которая позволяет разрабатывать сразу серию автомобилей, ее использовали и при создании «Кортежа». Кроме того, этот инструмент позволяет быстро вносить изменения в проект и адаптировать его под конкретного заказчика.

Однако с электрокарами России не везет, все проекты пока так и остаются проектами. Близка к финишу была Zetta, но до серийного производства пока не дошла.



Фото: CompMechLab