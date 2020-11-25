На АЗС бесконтактно можно не только заправиться

С помощью уже знакомых приложений водители могут заказать еду и напитки.

Материалы по теме На 7000 АЗС в России появился еще один кешбэк

В приложениях Яндекс.Заправки, Яндекс.Навигатор и Яндекс.Карты продолжают появляться новые функции. Теперь через них можно не только заправить машину не выходя из салона, но и заказать напитки и выпечку.

Меню той или иной АЗС можно посмотреть в разделе «Еда на АЗС». После выбора и оплаты, а также указания номерного знака своего автомобиля работники АЗС принесут заказанные блюда в течение 5 минут.

Новая услуга доступна уже на 100 станциях BP и «Нефтьмагистрали» в Москве и Московской области. Постепенно она появится на всех подключенных к сервису АЗС, предлагающих также еду.

«Доставка еды в машину — дополнительное удобство для водителей. Мы добавили ее, и теперь практически все, что связано с АЗС, можно сделать бесконтактным способом: от выбора станции с выгодной ценой до покупки кофе, — говорят руководители Яндекс.Заправок Артем и Роман Прудниковы. — Мы первый в мире сервис, который запустил подобную услугу на АЗС. Нам очень помогли опыт и технологии Яндекс.Еды, но все процессы пришлось отстраивать с нуля. Перед запуском мы помогли станциям оформить меню в цифровом виде, обеспечили их планшетами с предустановленной программой для обработки заказов и обучили сотрудников АЗС. Все это позволило построить процесс так, чтобы водитель получал свою еду и напитки, в среднем, за 3–5 минут».

В приложениях Яндекса также появились функции специально для водителей грузовиков и пикапов .

Фото: Яндекс