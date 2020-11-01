Geely Tugella будет чуть проще и дешевле. Не сразу

Версия Luxury — это не совсем то, что все предполагают по названию.

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С 25 декабря Geely начинает принимать заказы на купе-кроссовер Tugella. Уже объявлено, что сначала на нашем рынке кроссовер появится в топовой комплектации Flagship, однако «Китайским автомобилям» стало известно, что через какое-то время появится и более бюджетная версия Luxury. Несмотря на название, ее оснащение чуть беднее, хотя и в этих автомобилях будет 2-литровый турбомотор 238 л.с. и полный привод. Об этом «Китайские автомобили» узнали в ходе пресс-тура, который проходит в Краснодарском крае и Адыгее.

Старт продаж комплектации Flagship состоится 25 декабря, Luxury выйдет на рынок в 2021 году.

В Geely раскрывать особенности комплектации Luxury не стали. Известно, что более простую комплектацию можно будет отличить по иному дизайну колесных дисков, да и сами колеса окажутся не 20-, а 19-дюймовыми.

В салоне машины не будет подрулевых лепестков, сократят и систему удержания автомобиля в полосе. В компании подчеркивают, что эта комплектация не будет бедной, просто чуть попроще, ну и дешевле. Но сколько она будет стоить, в компании пока не определились.

Купить Джили Тугела или, лучше, аналог Киа, или Хенде?Наши журналисты протестировали автомобиль, все подробности в видеосюжете.



Фото: «За рулем»